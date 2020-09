Elodie non viene più considerata solo una cantante talentuosa, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile e ne ha dato prova durante l'estate appena terminata, presentandosi sui più ambiti palcoscenici italiani con minidress ricoperti di cristalli e completini da centinaia di euro. Negli ultimi mesi ha fatto parlare spesso di lei a causa dei continui cambi look ma da qualche settimana, dopo aver portato per mesi le treccine afro, sembra aver trovato la sua "dimensione" con un bob cortissimo in castano scuro. Ad attirare l'attenzione dei fan di recente è stato il suo ultimo outfit casalingo, che ha dimostrato che non rinuncia al lusso neppure quando si rilassa tra le mura domestiche.

La vestaglia Versace di Elodie

La cantante si sta godendo una breve pausa lavorativa dopo essere stata in cima alle classifiche con "Ciclone" e "Guaranà" per tutta l'estate ma a quanto pare non riesce proprio a rinunciare allo stile. Elodie si è infatti immortalata in un video selfie "casalingo" con il viso ricoperto di filtri e indosso un'originale vestaglia di seta firmata Versace decorata con le iconiche stampe barocche in nero, oro e bianco che da sempre sono il simbolo della Maison. Il modello preciso non è disponibile sul sito ufficiale del brand, dunque probabilmente si tratterà di un pezzo di una vecchia collezione, ma delle varianti simili vengono vendute al prezzo di 950 euro, una cifra che non tutti sono disposti a spendere per un look da casa. La popstar, però, non bada a spese quando si parla di stile, lo aveva dimostrato anche durante la quarantena e ora ha colto l'occasione per ribadirlo. Quale sarà il prossimo capo di lusso che sfoggerà?