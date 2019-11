Ormai è una delle fashion icon più amate e richieste del panorama musicale italiano. La ricordiamo non solo per la sua splendida voce, le hit estive e il gossip che impazza riguardante la sua storia d'amore con Marracash. Ormai Elodie è una delle cantanti più cool del momento, sempre alla moda, sempre al passo con le ultime tendenze, sempre in prima fila agli show della fashion week o ai party della moda, la più richiesta dai marchi del fashion che la scelgono come brand ambassador e testimonial. Durante le sue esibizioni e nelle fotografie che pubblica sui social la cantante è sempre impeccabile, con indosso abiti all'ultima moda e un hairstyle riconoscibili e di tendenza.

Qualche settimana, fa durante un'esibizione live, Elodie era stata fotografata con indosso un mini abito di jeans divenuto subito un must di stagione per l'Autunno 2019. Era stata lei quest'estate a lanciare la moda del costume in coordinato con i pantaloni dopo l'uscita del video del singolo "Margarita" in coppia con Marracash, poi l'abbiamo ammirata sul red carpet del Festival di Venezia, con indosso un sontuoso abito luminoso ricoperto di paillettes, ora la ritroviamo in intimo, mentre sfoggia un completino in pizzo e vestaglia in seta total black per celebrare il Natale 2019. Non è la prima volta che il pubblico ammira Elodie in versione sexy, chi non ricorda gli scatti bollenti della scorsa estate in cui la cantante appariva senza trucco e in topless? Archiviati i seflie hot estivi, Elodie indossa l'intimo e sul suo profilo ufficiale di Instagram pubblica uno scatto "natalizio", è lei infatti la nuova ambassador di Yamamay, che l'ha scelta per lanciare la collezione di intimo per il Natale 2019. Per l'occasione Elodie non sceglie il solito rosso natalizio ma opta per un completino nero, con reggiseno e slip in pizzo, coprendo il corpo con una sensuale mini vestaglia in satin liscio total black. Addio dunque alle super modelle come Naomi Campbell, Irina Shayk ed Emily Ratajkowski, che in passato venivano scelte dai grandi brand di intimo come Intimissimi e Yamamay per le campagne natalizie e per veicolare l'immagine del marchio in Italia e nel mondo, ora sono le giovani cantanti, con un seguito non trascurabile sui social ad aver preso il "potere".