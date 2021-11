Elodie, il nuovo cambio look: addio extension, ora è il momento del caschetto riccio e selvaggio Elodie ha cambiato ancora una volta look: ha detto addio alle extension lunghissime che ha sfoggiato fino a qualche giorno fa ed è tornata ai suoi capelli naturali. Per lei ora è il momento del caschetto scuro, riccio e voluminoso.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la regina del trasformismo, è fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi che ha abituato i fan ai suoi continui colpi di testa e, sebbene siano passati anni da allora, non ha perso questa insolita passione. Dagli esordi ad oggi ha cambiato look una quantità di volte spropositata, passando senza problemi dal taglio cortissimo in total pink a delle extension extra long, il tutto provando anche il long bob o le treccine in stile afro. Nelle ultime ore ancora una volta non è riuscita a resistere alla tentazione di rivoluzionare la sua immagine e sui social si è mostrata in una versione sauvage decisamente inedita.

Elodie con i capelli "al naturale"

Sarà perché voleva fare qualcosa di materiale per lasciarsi alle spalle la storia con Marracash o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che Elodie ha rivelato un nuovo look sui social. Si è scattata alcuni selfie allo specchio e, oltre a mettere in risalto tutta la sua innata sensualità, ha anche sfoggiato un'acconciatura inedita. La cantante ha indossato un completo mannish con pantaloni a vita alta e giacca over doppiopetto, l'ha portata sbottonata e senza reggiseno, lasciando così intravedere la silhouette da urlo. La cosa particolare è che non ha usato nemmeno un filo di trucco sul viso e ha tenuto i capelli "al naturale", ovvero corta e con dei ricci selvaggi e voluminosi.

Il caschetto wild di Elodie è il nuovo must dell'inverno

Elodie non è solo una delle cantanti più talentuose del nostro paese, è anche un'indiscussa icona di stile ed è per questo che probabilmente i suoi selfie "sauvage" detteranno legge in fatto di tendenze hair. Il suo caschetto riccio e voluminoso è l'ideale per tutte coloro che vogliono mettere in risalto il loro animo da leonesse, soprattutto in una stagione cupa come l'inverno. Elodie ha dimostrato che non servono piastre, phon o arricciacapelli per aggiungere un tocco glamour al proprio look: una chioma wild e al naturale può diventare un simbolo di forza e di coraggio e, come se non bastasse, è comodissima da gestire, soprattutto quando si ha poco tempo da dedicare alla piega. In quante seguiranno il suo esempio nelle prossime settimane?