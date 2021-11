Elodie con Marracash in Crazy Love: maxi coda e total look di pelle per l’ultimo video “di coppia” Elodie è “tornata” con Marracash per il video del suo nuovo singolo Crazy Love, nel quale, così come nella realtà, i due mettono fine al loro amore. La cantante ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo bellissima in versione guerriera.

A cura di Valeria Paglionico

Marracash è tornato, nelle ultime ore ha presentato il suo nuovo album intitolato Noi, loro, gli altri, lanciando sia tre diverse copertine che il singolo inedito Crazy Love. La hit non poteva che essere accompagnata da un video all'insegna del glamour, anche se il dettaglio che ha maggiormente sorpreso i fan è che al fianco del rapper è comparsa anche la sua ex Elodie. Per un "ritorno" al fianco del fidanzato la cantante poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no. Nella clip è apparsa bellissima, glamour e audace con un total look di pelle e una nuova acconciatura che è riuscita a esaltare al massimo il suo splendore.

Il look di Elodie nel video di Crazy Love

Elodie è la grande protagonista del video di Crazy Love, il nuovo singolo di Marracash, ed è per questo che ha curato il look nei minimi dettagli. A indirizzarla nella scelta degli abiti da indossare è stata la stylist che la segue ormai da anni, Ramona Tabita, che per lei ha pensato a un total outfit di pelle dal mood aggressivo. La cantante si è trasformata in una vera e propria guerriera con un minidress accollato e a maniche lunghe di Philosophy di Lorenzo Serafini, abbinato a un paio di stivali cuissardes col tacco di Jimmy Choo. Successivamente è poi diventata una schermitrice con una casacca di pelle bianca. In entrambi i casi ha stravolto l'acconciatura, dicendo addio ai capelli sciolti e legando la chioma extra long (con le extension) in una coda di cavallo bassa portata ondulata.

Elodie nel video di Crazy Love

Perché c'è Elodie nel video di Crazy Love

È da diverse settimane che Elodie e Marracash hanno ufficializzato la fine della loro relazione ed è proprio per questo che rivedere la cantante prima sulla copertina dell'album e poi nel nuovo video del rapper ha destato non poca curiosità tra i fan. È chiaro che, sebbene l'amore tra loro sia arrivato al capolinea, provano ancora una profonda stima reciproca ma il motivo per cui Elodie è diventata protagonista della clip è molto particolare. Il singolo Crazy Love parla di lei e non sorprende che nel video i due artisti ricoprano i panni di schermidori che si ritrovano l'uno di fronte all'altra a combattere il duello del loro amore. Così come nella realtà, anche nella "finzione" è come se si ferissero e si uccidessero a vicenda, cosa che li ha portati a lasciarsi alle spalle quel rapporto intenso ma allo stesso tempo difficile. Insomma, con il video di Crazy Love si chiude un cerchio: Marracash ed Elodie si sono innamorati nel 2019 sul set di Margarita e ora è ancora una volta con un video che hanno deciso di mettere fine alla loro relazione.