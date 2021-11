Marracash con Elodie e la famiglia: il significato dei look coordinati sulla cover di Noi, loro, gli altri Marracash ha lanciato il suo nuovo album, si intitola Noi, loro, gli altri ed è accompagnato da tre diverse copertine. In quella principale posa al fianco delle persone più importanti della sua vita, dai familiari a Elodie, e tutti sfoggiano dei look coordinati e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Marracash è tornato: dopo aver spopolato con il precedente album Persona, risultato il più venduto del 2020, ha lanciato un nuovo disco intitolato Noi, loro, gli altri. Il rapper ha dato il grande annuncio sui social, preannunciando che il progetto sarà disponibile con una trilogia di copertine diverse. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni? In una delle cover c'è anche Elodie, la sua ex fidanzata, che, nonostante la recente rottura, non ha esitato a spendere delle parole di affetto e stima nei suoi confronti. Ecco cosa hanno indossato e chi ha firmato i look dei due cantanti per il ritorno di coppia (purtroppo solo professionale).

Perché l'album di Marracash ha tre copertine

Noi, loro, gli altri non è un semplice album, nasconde un concept molto particolare, basti pensare al fatto che le copertine illustrative del progetto musicale sono tre. Noi è la main cover ed è disponibile in tutti i formati, ovvero cd e vinile, le cover Loro e Gli altri sono invece disponibili solo nella versione vinile (un'edizione limitata del disco). La copertina principale è quella di Noi, dove Marracash appare circondato da tutte le persone più importanti della sua vita, dai familiari, primi tra tutti il fratello (l'ultimo sulla destra), alla ex Elodie, fino ad arrivare alla manager Paola Zukar (la prima sulla sinistra).

La copertina di "Loro"

Marracash posa in giacca da camera per il nuovo album

Il protagonista indiscusso della foto realizzata da Andrea Bianchera è Marracash: è al centro dello scatto e sfoggia un look comodo ma allo stesso tempo sofisticato della collezione Autunno/Inverno 2022 di Zegna. Il rapper ha seguito il trend della moda cozy, indossando un completo color tabacco con pantaloni over e giacca modello vestaglia con una cintura in tessuto tono su tono intorno al punto vita. Le scarpe sono sportive e in tinta, mentre la t-shirt che si intravede appena è leggermente più chiara.

Zegna, collezione Autunno/Inverno 2022

Il look di Elodie sulla copertina di Noi, loro, gli altri

Elodie non ha rinunciato allo stile per la copertina del nuovo album di Marracash e ha declinato in una versione super glamour l'atmosfera rilassata e avvolgente dello scatto. A curare il suo look è stata sempre la stylist Ramona Tabita (che ormai la segue da anni), che per lei ha pensato a un outfit della collezione Primavera/Estate 2021 di Stella McCartney. La cantante ha indossato un top bianco scollato in cotone organico e un paio di pantaloni ampi dello stesso tessuto ma in verde militare, completando il tutto con una paio di tacchi coordinati. Niente maxi extension e niente onde, Elodie ha tenuto i capelli "al naturale", portandoli legati in una coda di cavallo bassa.

Perché i protagonisti della cover indossano abiti dello stesso colore

A curare i look dei protagonisti della copertina dell'album Noi, loro, gli altri è stata la stylist Ramona Tabita che, intervistata a Fanpage.it, ha spiegato di aver voluto rivoluzionare lo stile di Marracash per un motivo ben preciso: rendere la sua immagine più adulta, far sì che venga percepito come un uomo prima che come un rapper. È proprio per questo che nelle foto realizzate per le copertine ci sono riferimenti cinematografici iconici e soprattutto alcuni dettagli che rimandano alle origini siciliane del cantante. Guardando le copertine, inoltre, risalta all'occhio alla scelta di una palette fatta di toni caldi e neutri, dal bianco al beige, cosa rappresentano? Non nascondono nessun significato simbolico, semplicemente sono tutte nuance in armonia con la location e con i colori sullo sfondo.