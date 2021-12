Elodie con i capelli corti e tirati: il nuovo look è un ritorno alle “origini” Elodie ha la passione per i cambi look continui e originali ma nelle ultime ore è tornata alle “origini”. Dopo le maxi extension e il caschetto sauvage, ora sfoggia di nuovo i capelli corti e tiratissimi.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie non ha mai nascosto la sua passione per gli hair look audaci e originali, basti pensare al fatto che dal debutto ad Amici a oggi ha spaziato tra le più svariate capigliature, dal pixie cut rosa al caschetto naturale, fino ad arrivare alle treccine afro e al ciuffo biondo platino. Negli ultimi tempi l'avevamo vista spesso con una chioma extra long realizzata con delle extension da dea, l'aveva sfoggiata sia nel video di Vertigine che nella clip di Crazy Love con Marracash, ma ora pare che abbia cambiato registro. Nonostante sia la regina del trasformismo, questa volta ha deciso di tornare alle "origini".

Il nuovo hair look di Elodie

Con l'avvicinarsi del Natale Elodie è diventata protagonista della campagna pubblicitaria per le feste di Bvlgari, brand di cui è testimonial da diversi mesi, e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha posato con indosso un'originale giacca grigia, un modello tricolore monopetto con lo scollo a barca che ha messo in risalto il décolleté. La vera novità, però, sta nell'hair look: la cantante ha detto addio alle extension ed è tornata al caschetto liscio portato legato in un micro chignon basso e tiratissimo. Così facendo è riuscita a mettere ancora una volta in evidenza i lineamenti impeccabili del viso e gli occhi da cerbiatta.

Elodie e la passione per i cambi look

Per i fan di Elodie non è una novità vedere la cantante cambiare look, è fin dai tempi di Amici che ha dimostrato di essere la regina del trasformismo. Quando si parla di chioma, ha continuamente voglia di rinnovarsi, portando così un tocco di novità alla sua immagine di icona di bellezza e di stile. Pixie cut, caschetto ondulato, tintura rosa Big Babool, treccine, extension: le ha provate davvero tutte e, nonostante ciò, ogni sua rivoluzione hair continua a lasciare senza parole i followers. Quale sarà il prossimo colpo di testa della cantante?