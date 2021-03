Elodie è stata tra le protagoniste indiscusse della 71esima edizione del Festival di Sanremo, sul palcoscenico dell'Ariston si è trasformata per la prima volta in co-conduttrice, ha messo in mostra il suo enorme talento canoro in una performance super energica, ha incantato tutti con dei sensuali look da sogno, dall'abito ricoperto di cristalli con lo spacco laterale a quello total red con le balze. Insomma, Elodie è un'artista a 360 gradi e nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata la prima donna a conquistare la copertina di Icon. Per un'occasione tanto speciale ha curato il look nei minimi dettagli, sorprendendo i fan con una nuova acconciatura. La cantante è "tornata alle origini" con un pixie cut super glamour.

Il look di Elodie per la copertina di Icon

È ormai da anni che Elodie ha dimostrato di essere la regina del trasformismo (soprattutto quando si parla di capelli) e ne ha dato l'ennesima prova sulla copertina di Icon. Dopo aver spaziato tra raccolti tiratissimi e una maxi coda di cavallo sul palco dell'Ariston, ha detto addio alle extension ed è tornata alle "origini". Ha infatti puntato su un pixie cut effetto bagnato, uno dei suoi tanto amati tagli corti, portandolo con dei ciuffi spettinati che le cadono sulla fronte. Si è inoltre affidata alla sua Maison preferita, Versace, lasciando nell'armadio i lunghi e sinuosi vestiti da sera. Per apparire sulla cover del magazine maschile ha preferito un completo gessato dallo stile mannish, un modello leggermente over, scuro ma con le righe leggermente glitterate, lo ha portato con dei sandali dal vertiginoso tacco a spillo, aggiungendo così un tocco iper femminile all'outfit.

in foto: Elodie è la prima donna sulla copertina di Icon

Elodie è la prima donna sulla cover di Icon

La copertina di Icon, magazine maschile di moda e lifestyle, è un traguardo importante per Elodie: è infatti lei la prima donna della storia ad averla conquistata. Sui social non ha potuto fare a meno di condividere lo scatto, rivelando anche alcune delle parole pronunciate all'interno dell'intervista. Nella didascalia ha infatti scritto: "Le donne possono fare tutto, in tutti i campi. Nella Giornata internazionale dei diritti della donna questo è il mio augurio per tutte noi ma anche per tutti gli uomini perchè nessun diritto sia più violato". È stato il direttore Andrea Tenerani a volerla fortemente come volto d'eccezione di un numero completamente dedicato alla musica: Elodie mixa alla perfezione classicità e contemporaneità, "strizza l'occhio" alla moda e soprattutto non ha paura di parlare delle sue debolezze, dando prova di essere una donna assolutamente "normale".