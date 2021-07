Elisabetta Gregoraci, terza puntata di Battiti Live 2021: sul palco con la tutina di pelle blu elettrico Questa sera torna Battiti Live e a sorprendere con il suo look glamour è ancora una volta Elisabetta Gregoraci. Per la terza puntata la conduttrice punta tutto sulla sensualità con un’audace tutina in blu elettrico abbinata a tacchi a spillo e gioielli a catena.

A cura di Valeria Paglionico

Stasera va in onda su Italia 1 la terza puntata di Battiti Live, il festival itinerante dell'estate che dà spazio agli artisti e ai tormentoni del momento. Le puntate sono state pre-registrate a inizio luglio in diverse città della Puglia ma solo oggi vengono trasmesse sui canali Mediaset. La grande protagonista dell'evento non può che essere la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci, che come al solito ha dimostrato di essere icona di bellezza e di stile. Per la sua terza apparizione sul palco ha scelto un audace look blu elettrico che mette in risalto la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue.

La tuta di pelle di Elisabetta Gregoraci

Dopo il debutto in fucsia con la maxi scollatura e il minidress argentato e scintillante, per la terza puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci osa ancora in fatto di sensualità. Si è infatti distinti per femminilità con una micro tutina di pelle in blu elettrico, un modello aderente firmato Balde, con il corpetto strapless, lo scollo a cuore e dei pantaloncini cortissimi che hanno lasciato le gambe in bella mostra. Così facendo, ha messo in risalto la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté in tinta col tacco a spillo, anche se nel corso della diretta ha deciso di rimanere a piedi nudi per camminare sul palco con comodità.

Elisabetta Gregoraci a Battiti Live con i gioielli a catena

I gioielli a catena sono tra i must-have di stagione ed Elisabetta Gregoraci lo sa bene, visto che ha arricchito il look della terza puntata di Battiti Live proprio con questi appariscenti preziosi dall'animo rock. Oltre ad aver sfoggiato i soliti bracciali d'oro e diamanti da cui non si separa mai, ha aggiunto un completo collier-bracciale total gold. Si tratta di due pezzi della collezione Chains di Bottega Veneta, il primo costa 1.600 euro, il secondo 550 euro. Per quanto riguarda i capelli, invece, la conduttrice ha preferito non osare in fatto di originalità, tenendoli sciolti ed extra lisci.