Elisabetta Gregoraci seduce in rosso: brilla con l’abito di paillettes e gli orecchini di lusso Domenica 17 ottobre la showgirl è stata ospite del programma Scherzi a Parte, la celebre trasmissione comica ora condotta da Enrico Papi. La showgirl non si è tirata indietro di fronte agli scherzi e si è dimostrata autoironica e spiritosa. Per l’occasione ha sfoggiato un look scintillante, più audace che mai.

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati del piccolo schermo e ama stupire il pubblico con look sempre originali, sexy e glamour. Domenica 17 ottobre la showgirl è stata ospite del programma Scherzi a Parte, la celebre trasmissione comica condotta da Enrico Papi. La showgirl non si è tirata indietro di fronte alle burle dello show, anzi, si è dimostrata autoironica e spiritosa. Per l'occasione ha sfoggiato un look scintillante: abito di paillettes e sandali argento. Anche in autunno inoltrato la conduttrice televisiva non rinuncia ai suoi amati minidress, che valorizzano il suo fisico asciutto e tonico. Il vero dettaglio di lusso però era "nascosto" tra i capelli (che ora hanno delle calde sfumature color caramello): orecchini con delle lettere molto particolari.

Elisabetta Gregoraci con un minidress a Scherzi a Parte

L'abito monospalla di Elisabetta Gregoraci

Per la puntata di Scherzi a Parte Elisabetta Gregoraci ha incantato i fan con un abito asimmetrico con una sola manica. L'abito era caratterizzato da un inserto trasparente sulla scollatura e da un drappeggio sul corpetto e sulla minigonna, a mo' di peplo. La showgirl ama molto i look scintillanti e non rinuncia a cristalli e lustrini: questa volta ha scelto un vivace gioco di paillettes rosse.

Elisabetta Gregoraci in Elisabetta Franchi

L'abito è firmato Elisabetta Franchi e costa 420 euro. Elisabetta Gregoraci ha completato il look con un paio di sandali argentati con il tacco alto e l'allacciatura alla caviglia, firmati Aquazzura. Si tratta del modello Ari, in vendita online a 550 euro. Escludendo gioielli e accessori quindi il look complessivamente si aggira intorno ai mille euro. Ma il vero tocco di lusso sono gli orecchini: molti hanno notato che la showgirl indossava un particolare paio di pendenti con le lettere dell'alfabeto: si tratta di un prezioso di Chanel delle collezioni passate, che ora si trovano sulle piattaforme di second hand.

abito Elisabetta Franchi

I ciondoli che si vedono ai lobi sono le lettere che formano il nome del brand: alcuni modelli simili ma "spezzati", con tre lettere in un pendente e tre nell'altro, si trovano in vendita "second hand" a 3.202 euro.

orecchini Chanel via Farfetch.com

Considerando però che gli orecchini di Elisabetta Gregoraci sono molto più lunghi e hanno entrambi sei lettere il valore è sicuramente più alto, forse tra i cinquemila e i diecimila euro. Elisabetta Gregoraci si conferma sempre un passo avanti sulle ultime tendenze: scommettiamo che le paillettes saranno un must-have invernale?