Elisabetta Gregoraci cambia look: le sue sfumature caramello sono il trend da seguire in autunno Elisabetta Gregoraci ha cambiato look con l’inizio dell’autunno. Ha detto addio alla chioma monocromatica: ai suoi capelli naturali in dark chocolate ha aggiunto delle luminosissime sfumature caramello. Diventeranno il must-have di stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Le star ne sanno una più del diavolo quando si parla di stile e tendenze e con l'arrivo delle nuove stagioni non perdono occasione per cambiare look, così da apparire più glamour che mai a ogni impegno pubblico. L'ultima a non aver resistito al "richiamo" del parrucchiere è stata Elisabetta Gregoraci, che nelle ultime ore sui social si è mostrata in una versione rinnovata. Sarà perché voleva portare un tocco di novità all'autunno o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il suo colore di capelli. La chioma sfumata diventerà il must-have di stagione?

I "nuovi" capelli di Elisabetta Gregoraci

Siamo sempre stati abituati a vedere Elisabetta Gregoraci con una chioma monocromatica in castano scuro ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. Complici alcuni sevizi fotografici di cui è diventata protagonista, ha aggiunto un tocco luminoso alla chioma. Sebbene non abbia rinunciato al dark chocolate che sfoggia da anni, ha reso la capigliatura più radiosa con delle sfumature color caramello appena accennate. Le radici sono rimaste scure, mentre sulle punte sono comparsi dei meravigliosi colpi di luce. Il risultato? Le onde dall'effetto naturale sono apparse ancora più splendide del solito.

I colori di capelli più trendy dell'autunno 2021

Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato uno dei colori di tendenza per l'autunno 2021. Al di là del caramello, per essere glamour durante le prime giornate fredde dell'anno si dovrà puntare su delle nuance gourmand, ovvio delle tinte "golose" che si ispirano ai colori del mondo della pasticceria. Miele, marron glacé, toffee, dark chocolate, cannella: c'è davvero l'imbarazzo della scelta per coloro che sono ghiotte di dolci. Si può optare per una chioma monocromatica o per dei semplici riflessi, l'importante è ravvivare la capigliatura con un tocco di luminosità. Qual è la piega ideale per queste nuance? Quella ondulata in pieno stile principessa.