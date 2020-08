È arrivata al termine l'edizione 2020 di Battiti Live, il festival dell'estate in onda su Italia 1 che ogni anno dà spazio ai tormentoni musicali che che conquistano le classifiche italiane durante le vacanze. A causa dell'emergenza Coronavirus, l'evento non ha fatto il tour della Puglia come da tradizione, è andato in scena solo a Otranto e senza pubblico, così da preservare la salute sia degli artisti che degli spettatori. Al di là dei cantanti che si sono esibiti sul palco, la protagonista del programma è stata la padrona di casa Elisabetta Gregoraci, che settimana dopo settimana ha dato prova di essere un'indiscussa icona di stile. Per l'ultima puntata, in onda su Mediaset il 31 agosto ma pre-registrata a luglio e trasmessa sul canale tv di Radio Norba il 23 agosto, la conduttrice ha dato il meglio di lei in fatto di look.

Dopo lo splendido vestito da sera blu cobalto e la giacca di paillettes variopinte, questa volta è apparsa sul palco in versione principessa ma in total black con un lungo e pomposo abito di tulle, un modello con una maxi gonna con le balze asimmetrica che lascia le gambe in mostra e un corpetto a balconcino con le spalline sottili tempestato di cristalli. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con il tacco a spillo, degli orecchini pendenti, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha detto addio allo chignon della settimana scorsa, passando a una maxi treccia laterale. Insomma, Elisabetta ha chiuso la nuova edizione di Battiti Live "col botto", incantando tutti con il suo stile glamour. Per i prossimi impegni in tv continuerà a incantare tutti con l'innata sensualità?