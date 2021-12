Elettra Lamborghini veste griffata per Natale: il suo mini abito rosso costa quasi 2mila euro Elettra Lamborghini ha dato il via alle festività natalizie con un look a tema. Sui social si è lasciata immortalare in rosso fuoco con indosso un mini abito di lusso: ecco chi lo ha firmato e qual è il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata a lavorare dopo un lungo periodo lontana dai riflettori. Certo, continua a girare il mondo al bordo del suo jet privato con il marito Afrojack, ma ogni volta che torna a Milano si mostra in pubblico tra programmi televisivi e shooting fotografici. Nelle ultime ore ha documentato il backstage del suo prossimo impegno professionale, anche se per il momento non ha rivelato nessun dettaglio ulteriore. Per l'occasione ha sfoggiato un super sensuale look natalizio, la cui particolarità sta nel fatto che è extra lusso.

I look natalizi di Elettra Lamborghini

Sarà perché lo scorso anno le feste sono state low-profile a causa della pandemia o perché semplicemente le permetteranno di tornare dalla famiglia, ma in questo 2021 Elettra Lamborghini non vede l'ora che arrivi il Natale. A dimostrarlo sono anche i look che ha sfoggiato sui social: oltre ad aver lanciato un singolo a tema feste con tanto di costume da Babbo Natalina, ha anche preso parte a uno shooting a tema indossando dei meravigliosi gioielli con dei mini alberi addobbati pendenti. Ora è tornata a vestirsi di rosso, dando prova del fatto che è già pronta per dare il via alle cene e ai pranzi con le persone care.

Il minidress di Balmain

Chi ha firmato il mini abito rosso di Elettra Lamborghini? Balmain, Maison a cui si è spesso affidata durante le sue apparizioni in tv. Il modello scelto questa volta è in maglia elasticizzata, è caratterizzato da un profondo scollo a V, le maniche lunghe, la gonna corta e dei bottoni goffrati color oro sulla parte frontale. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 1.690 euro. In quante prenderanno ispirazione dall'ereditiera per essere eleganti e sensuali durante le prossime feste di Natale?