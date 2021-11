Elettra Lamborghini in rosso per Natale: il look per le feste è con i gioielli a tema Elettra Lamborghini è tornata al lavoro dopo un lunghissimo periodo di pausa. Nelle ultime ore ha realizzato uno shooting fotografico per il prossimo Natale e per l’occasione ha sfoggiato un look perfetto per le feste con abito rosso e gioielli a tema.

Dopo che lo scorso anno è stata la "prezzemolina" della tv italiana, da qualche mese a questa parte Elettra Lamborghini ha deciso di prendersi una pausa dai riflettori. Si è goduta la vita coniugale al fianco del neomarito Afrojack, è proprio con lui che ha girato il mondo a bordo del suo jet privato, arrivando fino in Messico. Ora, però, per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare, anche se solo per uno shooting fotografico. L'ereditiera è diventata protagonista di un servizio a tema Natale e per l'occasione non ha solo sfoggiato un look perfetto per le feste ma ha anche rivelato i retroscena nascosti dietro gli scatti fashion all'apparenza perfetti.

Il look natalizio di Elettra Lamborghini

Mancano poco più di 30 giorni al Natale ed Elettra Lamborghini non vede l'ora di potersi riunire alla famiglia per festeggiare. Sui social, però, ha "anticipato i tempi" e ha condiviso foto e video "rubati" da uno shooting a tema feste di cui è diventata protagonista. Cosa ha indossato? Un look che si rivelerà perfetto per le cene del 24 dicembre e di Capodanno. L'abito è in raso rosso fuoco, è firmato Simone Marulli ed è contraddistinto da scollatura strapless, gonna a sirena e maxi fiocco che fa da strascico sulla schiena. Per completare il tutto la Lamborghini ha scelto dei gioielli natalizi tempestati di pietre preziose di Carlo Zini, dall'anello alla maxi collana, tutto era decorato con dei mini alberi di Natale.

Elettra Lamborghini svela il trucco per stringere l’abito

Elettra Lamborghini e i retroscena originali dello shooting

La cosa particolare è che, a differenza di molte star e influncer, Elettra non ha avuto paura di rivelare i retroscena dello shooting, ovvero tutti i trucchi che si utilizzano regolarmente su un set per far sì che le foto siano perfette. Innanzitutto si è lasciata immortalare di spalle, mettendo così in risalto degli spilli sulla parte posteriore della gonna, utili a stringere il vestito, facendolo aderire in modo impeccabile alla silhouette.

Elettra Lamborghini ha indossato i sandali con i calzini

Il dettaglio più originale? Sotto l'abito ha indossato dei sandali mules in tinta ma, molto probabilmente per combattere il freddo, non ha potuto fare a meno di portarli con dei calzini color carne (che sotto la maxi gonna sono diventati "invisibili"). Insomma, Elettra potrà anche stare lontana dai riflettori ma a quanto pare non ha perso l'ironia che da sempre la contraddistingue.