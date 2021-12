Elettra Lamborghini è una Babbo Natalina con i capelli lunghi: il look per il lancio della nuova hit Elettra Lamborghini è tornata ed è pronta per lanciare la sua nuova hit intitolata A mezzanotte. Per l’occasione si è trasformata in una Babbo Natalina sexy, sfoggiando un inedita acconciatura con i capelli lunghissimi.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata: dopo aver passato gli ultimi mesi lontana dai riflettori in giro per il mondo con il marito Afrojack, è pronta per ricominciare a scalare le classifiche. Dopo essere rientrata in Italia, si è lanciata a capofitto nella sua già grande passione, la musica, e ha annunciato l'arrivo di un nuovo singolo intitolato A mezzanotte. Si tratta di una hit natalizia pensata appositamente per le feste ed è per questo che ha celebrato l'evento con un sexy look a tema. Il dettaglio che non è passato inosservato? Per l'occasione ha portato un tocco di novità alla sua acconciatura.

Elettra Lamborghini in versione Babbo Natalina

Sarà perché il Natale segna il suo ritorno in famiglia o perché semplicemente è la ricorrenza più magica dell'anno, ma la cosa certa è che Elettra Lamborghini non vede l'ora che comincino le feste. L'avevamo lasciata qualche giorno fa alle prese con uno shooting fotografico a tema, in occasione del quale, oltre a un meraviglioso abito total red, aveva sfoggiato anche degli scintillanti gioielli decorati con dei mini alberi addobbati. Oggi la ritroviamo ancora una volta in versione natalizia ma decisamente più sensuale. Per il lancio di A mezzanotte si è trasformata in una "babbo natalina" hot indossando un minidress rosso con dei dettagli in pelliccia bianca. Si tratta di un modello strapless, con la gonna a ruota e delle stringhe sul busto, abbinato a un cappello coordinato. Al motto di "Il mio regalo per te è questo", non ha esitato ad alzare la gonna, rivelando il lato b tatuato e il perizoma "portafortuna" in rosso.

Il nuovo hair look di Elettra Lamborghini

Ad aver fatto la differenza nell'outfit natalizio di Elettra è stata l'acconciatura: fino ad oggi l'avevamo vista con un long bob sbarazzino, ma ora pare che abbia cambiato registro. La cantante h sfoggiato dei capelli extra long che le arrivano fino al fondoschiena, li ha portati liscissimi e sciolti. Certo, probabilmente si tratta di extension, visto che la trasformazione è stata improvvisa, ma non si esclude che la Lamborghini stia pensando di lasciar crescere la chioma per davvero. Insomma, a quanto pare le feste di Natale dell'ereditiera saranno davvero scoppiettanti: tornerà presto al caschetto o si godrà per qualche tempo l'hair look lungo?