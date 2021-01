Elettra Lamborghini è più attiva che mai sul fronte professionale e, nonostante siano solo pochi giorni che è tornata dalla vacanza in Svizzera, dove ha passato l'intero periodo natalizio in compagnia del marito Afrojack, ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. Ieri è stata tra gli ospiti del programma di Rai 2 presentato da Stefano De Martino, "Stasera tutto è possibile", durante il quale è tornata a incantare tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia. Poco prima dell'apparizione in tv, l'ereditiera ha deciso di condividere sui social i suoi buoni propositi per il 2021, accompagnando il tutto con un nuovo sexy look. Il dettaglio che non è passato inosservato? Con il suo splendore e le sue forme procaci è riuscita a rendere provocante anche una tuta.

Il nuovo look cozy e sexy di Elettra Lamborghini

"Uno dei miei goal di quest anno é sorridere sempre ed essere gentile sempre (o quasi) con tutti", sono queste le parole che accompagnano l'album pubblicato su Instagram da Elettra Lamborghini nelle ultime ore. Al di là dei buoni propositi, ad attirare l'attenzione dei followers è stato il suo look iper sexy. La popstar ha lasciato nell'armadio gli abiti da sera e le paillettes, puntando tutto su una più comoda tuta. Ha scelto un modello in grigio decorato con delle catene della sua Elettra Lamborghini Collection con pantaloni larghi a vita alta, crop top con le spalline larghe e trench abbinato, lasciando in bella mostra gli addominali scolpiti. Insomma, a quanto pare anche un look cozy può essere provocanti ed Elettra ne è la prova vivente.

Elettra Lamborghini e la passione per la moda leisure

La pandemia ha cambiato le abitudini di ognuno di noi, soprattutto quando si parla di abiti e look. È da quasi un anno che i tacchi a spillo, le paillettes e gli abiti da sera giacciono nell'armadio, ora si privilegia la moda leisure con outfit comodi e confortevoli che possono essere tranquillamente sfoggiati a casa. Elettra Lamborghini sembra essersi adeguata alla perfezione a questa mania, visto che sui social appare spesso con leggings, tute, crop top e calzini decorati. La cosa particolare è che la comodità non la obbliga a rinunciare né alla sensualità, né alla passione per il lusso, tanto che continua a incantare il pubblico con la sua bellezza da urlo e con i suoi look griffatissimi. In quante prenderanno ispirazione dal suo armadio casual e sexy?