Elettra Lamborghini è tra le opinioniste della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ma purtroppo ha dovuto rimandare il suo debutto in studio. Qualche giorno fa è infatti risultata positiva al Covid-19 e ora è costretta a rimanere in quarantena tra le mura di casa. Nonostante non abbia partecipato "fisicamente" alla prima puntata, è intervenuta virtualmente, collegandosi in diretta con Ilary Blasi, così da salutare il cast del reality e da dire la sua sui naufraghi sbarcati in Honduras. Si è mostrata in videocall dal divano del suo salotto ma non per questo ha rinunciato allo stile: si è infatti preparata di tutto punto, presentandosi con indosso un appariscente abito da sera con le piume, abbinato a delle originali pantofole a forma di fiammingo.

L'abito con le piume di Elettra Lamborghini

Ieri sera è partita la nuova edizione de L'Isola dei Famosi ed Elettra Lamborghini non ha voluto rinunciare al suo debutto nei panni di opinionista anche se è in quarantena a causa del Coronavirus. Così come Ilary Blasi, che ha spopolato con il lungo abito a sirena in velluto, anche lei ha puntato sul total black. Nonostante sia intervenuta direttamente dal divano di casa, ha curato nei dettagli il suo look, presentandosi in videocall con indosso un appariscente abito da sera in raso nero, per la precisione un modello fasciante firmato Miscreants, caratterizzato da un profondo spacco laterale e da delle piume bianche che hanno decorato la scollatura del corpetto strapless. A completare il tutto, dei lunghi guanti neri abbinati che hanno aggiunto un tocco da diva all'outfit.

in foto: L’abito Miscreants

Elettra Lamborghini in pantofole all'Isola

Non è una novità che Elettra Lamborghini non ami i vertiginosi tacchi a spillo e, dovendo rimanere in casa durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, ha pensato bene di lasciare nell'armadio le scarpe eleganti. Ha abbinato il vestito di raso a delle originalissime pantofole a forma di fenicottero rosa e non ha esitato a mostrarle a Ilary Blasi (che non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei per il singolare look casalingo). A Elettra sono bastati pochi minuti per travolgere tutti con la sua simpatia e, al motto di "Al prossimo tampone negativo", si augura di poter arrivare presto nello studio del reality, così da affiancare "in presenza" gli altri due opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.