Elena Santarelli torna a Le Iene: il look con spalline a punta e gioielli da quasi mille euro Elena Santarelli ha condotto Le Iene Show per una sera, prendendo a sorpresa il posto di Ornella Vanoni (che ha dovuto disdire la sua presenza a causa di alcuni problemi di salute). Sul palco ha dato il meglio di lei in fato di stile, abbinando un minidress nero a dei vertiginosi tacchi a spillo e a una serie di gioielli dorati.

A cura di Valeria Paglionico

Martedì 16 novembre è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show e "a sorpresa" a presentarla c'è stata Elena Santarelli. Nella nuova edizione dell'irriverente programma di Italia 1, infatti, non c'è più una conduttrice fissa ad affiancare Nicola Savino ma una vera e propria "parata" di donne famose e talentuose che puntata dopo puntata si passano il testimone, lasciando simbolicamente le proprie scarpe sul palco. Lo scorso martedì Michela Giraud (meravigliosa in blu elettrico) aveva annunciato che a seguirla ci sarebbe stata Ornella Vanoni, la quale però ha disdetto all'ultimo momento a causa di alcuni problemi di salute. La Santarelli è stata lieta di prendere il suo posto e, complici i consigli dell'amica Alessia Marcuzzi, ha letteralmente spopolato.

Il mini abito nero di Elena Santarelli a Le Iene

Il ritorno in tv di Elena Santarelli non poteva che essere all'insegna dello stile. Già negli scorsi anni era diventata iena al fianco di Alessia Marcuzzi ma solo questa volta ha avuto l'onore di indossare l'iconico completo nero con tanto di cravatta coordinata. Nel corso della puntata si è poi cambiata, puntando ancora una volta sul total black.

Elena Santarelli col completo da Iena

Ha indossato un mini abito della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Coperni, un modello di lana con la gonna corta, lo scollo dritto ma generoso e delle maxi spalline strutturate e a punta (prezzo 620 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté neri di Casadei e una serie di gioielli gold di Federica Tosi, dalla collana choker rigida (348 euro) all'anello Ring Stone (113 euro), fino ad arrivare al maxi anello a più fasce, il Ring Ale, da 273 euro.

Elena Santarelli in Copernni, gioielli Federica Tosi

Il toccante monologo Elena Santarelli: "Non abbiate paura di tornare a vivere"

Così come tutte le conduttrici che l'hanno preceduta, da Elodie a Madame, anche Elena Santarelli ha tenuto un toccante monologo sul palco. Come lei stessa ha spiegato con la voce rotta e le lacrime agli occhi, non ha voluto parlare della malattia del figlio Giacomo, ha preferito raccontare tutto ciò che ha dovuto subire nel momento in cui ha provato a reagire in un momento tanto difficile della sua vita. Le sue parole sono state: "Mi sono vergognata di tornare a lavorare, di uscire con mio marito, persino di andare dal parrucchiere. Mi sentivo male per essermi presa un pezzo di vita per me. Gli sguardi, le parole della gente ti proibiscono di essere altro dalla malattia. C’è un’altra cosa che ti impedisce di tornare a vivere: il senso di colpa per la fortuna che hai avuto. Perché tante amiche che ho conosciuto in ospedale, mamme come me, oggi non hanno più i loro figli. E quella fortuna sentivo di non meritarla più di loro. Così ho cercato di nascondere la mia felicità, ma loro mi hanno detto: "Non ti vergognare". Ed è solo grazie a loro che ho potuto tornare a vivere tutte le mie emozioni, e mi sono liberata. Mi sono sentita una madre sbagliata, ma non voglio farlo più. E non fatelo neanche voi, non abbiate paura di tornare a vivere".