Dua Lipa con i fiori sul seno: l’abito trasparente è il must have più audace dell’autunno 2021 Dopo Chiara Ferragni, anche Dua Lipa sfoggia un look trasparente con inserti “tattici” sul seno: il suo look londinese con minidress e stivali è più sensuale che mai. Le passerelle e le star lo confermano: dopo mesi di lockdown e restrizioni c’è voglia di uscire e di divertirsi, giocando con abiti effetto vedo-non-vedo.

A cura di Beatrice Manca

Dua Lipa non smette mai di stupire: dopo aver incantato tutti in passerella alla sfilata di Versace, continua a dettare le tendenze sfoggiando look audaci e sexy. Su Instagram ha fatto impazzire i fan condividendo gli scatti del suo weekend londinese: la popstar si è goduta una serata per locali con un minidress nero attillato con un inserto trasparente sulla scollatura. La particolarità? Due fiori di paillettes ricamati in posizione "tattica", per coprire il seno. Ormai la tendenza è chiara: gli abiti più cool dell'inverno sono quelli che giocano sulle trasparenze, sul vedo-non-vedo, con inserti "strategici" e applicazioni, che al tempo stesso coprono ed esaltano la scollatura in maniera tutt'altro che voyeristica, ironica e sbarazzina.

Dua Lipa in David Koma

L'abito trasparente di Dua Lipa

L'ultimo look sfoggiato dalla cantante Dua Lipa sui social è un omaggio alla Swinging London: un abito nero aderente con una linea "ad A" molto anni Sessanta, un grande ritorno tra le tendenze dell'autunno 2021. L'abito però aveva un tocco decisamente contemporaneo: un sensuale inserto trasparente sul petto, con un ricamo di paillettes a forma di fiore a mo' di coppa di reggiseno.

Dua Lipa in David Koma Resort 2022

L'abito fa parte della collezione Resort 2022 di David Koma e non è ancora in vendita, per cui non si conosce il prezzo della creazione. Per completare il look la popstar ha aggiunto un paio di stivali neri alti fino al ginocchio (un abbinamento molto Sixties!) un paio di occhiali Balenciaga e una borsa firmata Devon Lee Carlson x Marc Jacobs.

abito David Koma

L'abito trasparente è il must dell'autunno 2021

Anche se le temperature invitano a coprirsi e a rifugiarsi sotto un caldo maglione di lana, le star al contrario non hanno dubbi: il look più cool dell'autunno è un top o un abito che giochi con le trasparenze. Tra le prime a lanciare la tendenza, ovviamente, è stata Chiara Ferragni che a Parigi ha lasciato tutti a bocca aperta con un top trasparente firmato Schiaparelli, con solo due copricapezzoli dorati a "coprire" la nudità. L'effetto nude torna protagonista della moda, ma in una versione nuova, che celebra il corpo delle donne: top, bustier, bralette a vista.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Non scollature vertiginose per compiacere lo sguardo maschile, ma "abiti femministi" e ironici che simulano la forma del seno. L'imperativo per le serate d'autunno, secondo le passerelle e le star, è l'effetto "vedo-non-vedo": l'attrice Dakota Johnson abbina il bustier trasparente Gucci ai pantaloni in pelle, mentre la stylist Ramona Tabita sfoggia la bralette trasparente (sempre Gucci) sotto la giacca. Insomma, il nude look è tornato ed è più chic che mai.