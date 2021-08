Dopo le rivelazioni di Mila Kunis anche Kristen Bell parla dell’igiene dei figli: “Aspetto la puzza” Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno rivelato di lavare i loro due figli solo quando si comincia a vedere lo sporco. In risposta, anche un’altra famosa coppia hollywoodiana è tornata sull’argomento. Si tratta di Kristen Bell e Dax Shepard, le cui parole hanno scatenato molte risate.

A cura di Giusy Dente

l’attrice Kristen Bell e suo marito Dax Shepard

Cosa hanno in comune Ashton Kutcher e Mila Kunis da un lato e Kristen Bell e Dax Shepard dall'altro? Le due coppie sono accomunate dalle abitudini igieniche che hanno in famiglia forse. I primi hanno rivelato di non fare la doccia quotidianamente e che lo stesso vale per i loro figli. Anche i secondi sembrerebbero avere un modo simile di procedere, quando si tratta di acqua e sapone.

Le abitudini igieniche di Ashton Kutcher e Mila Kunis

I divi hollywoodiani sono sposati dal 2015 e hanno due figli di 6 e 4 anni, Wyatt Isabelle e Dimitri. La coppia ha rivelato di lavarli solo quando lo sporco comincia a essere evidente alla vista. Lo hanno riferito durante il podcast Armchair Expert, ai conduttori Dax Shepard e Monica Padman. "Non avevo l’acqua calda da bambina, quindi non facevo molte docce. Ma anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati" ha spiegato l'attrice. A sostenerla il marito Ashton Kutcher: "Se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili. Altrimenti non ha senso". I due hanno spiegato di usare anche poco sapone, per non rovinare la pelle delicata dei loro figli. Anche Dax Shepard e sua moglie Kristen Bell hanno parlato di igiene al programma The View, chiamando in causa proprio Ashton Kutcher e Mila Kunis.

Kristen Bell e Dax Shepard non lavano i figli?

L'attrice Kristen Bell e suo marito Dax Shepard (sposati dal 2013) hanno risposto con ironia alle affermazioni fatte da Mila Kunis e Ashton Kutcher proprio durante un episodio del podcast di Shepard, circa l'igiene dei figli. Bell e Shepard hanno due bambini: Delta di 6 anni e Lincoln di 8. "Sono un grande fan dell'attesa della puzza" ha affermato Kristen durante un'apparizione a The View, in cui ha ironicamente ammesso di appoggiare le decisioni della collega e di usare dunque la puzza emessa dai bambini come promemoria per lavarli. L’attrice ha specificato, tra le risate dei conduttori: "Quando senti una zaffata: questo è il modo con cui la biologia ti fa sapere che devi pulirlo". Shepard ha ricordato scherzosamente che quando i bimbi erano neonati li lavavano tutti i giorni, perché essendo più giovani erano anche più attenti. Ora che sono più vecchi e dunque più smemorati la routine quotidiana è cambiata: "Quando hanno iniziato ad andare a dormire da soli senza la routine, abbiamo cominciato a chiederci: quando è stata l'ultima volta che li hai lavati?".