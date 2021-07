Diletta Leotta da giovane: le foto in costume rivelano la trasformazione Diletta Leotta, fidanzata di Can Yaman, appare sempre glamour, bellissima e in forma sui social e sul palco ma com’era da giovane? Lo si può scoprire spulciando il suo profilo Instagram: ecco le foto in bikini che mostrano l’incredibile trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta non è solo una delle giornaliste sportive più richieste del momento, viene ormai considerata anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Oggi siamo abituati a vederla splendida, glamour e in forma ogni volta che appare su un palco o sui social ma in quanti sanno qual era il suo aspetto da giovanissima, ovvero quando non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a lavorare nello spettacolo o di fidanzarsi con Can Yaman? Basta spulciare il suo profilo Instagram per scoprirlo: ecco le foto in bikini che mostrano l'incredibile trasformazione della star dagli esordi a oggi.

Le vecchie foto in bikini di Diletta Leotta

Le star utilizzano i social per documentare ogni aspetto della loro vita quotidiana e, a meno che non abbiano cancellato i loro primi post, basta scorrere gli account per ritrovare le foto del passato. Diletta Leotta non ha nulla da nascondere ed è per questo che non ha rimosso neppure uno scatto dal suo profilo, compresi quelli da bambina.

Andando indietro nel tempo, si scoprono alcuni scatti inediti di quando era giovani in cui appare decisamente diversa. Risalgono al 2013 e la vedono posare in costume con il fisico in bella vista. Prediligeva i reggiseni a fascia e i tanga a vita bassa, portava i capelli naturalmente mossi e optava per dei make-up molto naturali.

Diletta Leotta in bikini da giovanissima

Diletta Leotta oggi, com'è cambiata col passare degli anni

Diletta Leotta è molto legata al suo passato, basti pensare al fatto che su Instagram non ci pensa su due volte a condividere degli scatti dell'infanzia, ma trovare foto dell'adolescenza è un tantino più difficile. Confrontando le immagini di qualche anno fa con quelle di oggi, è però possibile notare la differenza.

Com'è cambiata? Complice forse il fatto che era decisamente più giovane, la giornalista non aveva le forme procaci che oggi la contraddistinguono ma vantava già degli addominali super scolpiti e una silhouette impeccabile. Il dettaglio rimasto invariato? Il sorriso smagliante che ancora oggi la rende meravigliosa e raggiante.