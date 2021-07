Diletta Leotta da bambina: com’era la giornalista sportiva prima del successo Siamo ormai abituati a vedere Diletta Leotta glamour e sensuale sui palcoscenici più ambiti del nostro paese ma in quanti hanno avuto il piacere di ammirare una sua foto da piccola? Ecco com’era la giornalista sportiva molto prima del successo.

Una delle manie più gettonate tra le star da quando i social hanno preso il sopravvento? Quella di riaprire le scatole dei ricordi e postare delle foto della propria infanzia, così da dimostrare che si è sempre vantata una certa bellezza. Tra coloro che non hanno resistito alla tentazione di farlo c'è anche Diletta Leotta, mostratasi più volte adorabile in versione bambina. Certo, per recuperare le foto del passato bisogna "spulciare" bene il profilo Instagram, ma la fatica viene assolutamente ripagata: tra sguardo vispo, espressione dolce e sorriso smagliante, la giornalista sportiva ha dimostrato di essere sempre stata meravigliosa.

Com'era Diletta Leotta da bambina

Oggi siamo abituati a vederla in versione sensuale e glamour tra tubini fascianti, minigonne e maxi scollature e, fatta eccezione per alcuni video in cui non ha paura di mostrarsi "al naturale", Diletta Leotta sembra essere letteralmente "caduta dal cielo". Passando in rassegna il suo profilo social, però, si scoprono degli scatti inediti dell'infanzia. Com'era la giornalista da bambina, ovvero quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star dello spettacolo? A rivelarlo è stata sia lei stessa che la mamma Ofelia. Da piccola la giornalista aveva i capelli biondi che ancora oggi la contraddistinguono, lo sguardo vispo e un sorriso raggiante.

Probabilmente praticava danza (in uno degli scatti del passato indossa infatti un tutù rosa), era legatissima alla famiglia, basta vederla tra le braccia della mamma e del papà per capire quanto stesse bene in loro compagnia, e veniva spesso immortalata al fianco del fratello Mirko. Di tempo ne è passato da allora e dal punto di vista professionale di strada ne ha fatta davvero tanta ma, nonostante ciò, la Leotta è rimasta bellissima. Non fa forse un certo effetto vederla in versione mini?