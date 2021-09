Diletta Leotta prima e dopo la chirurgia, le foto dell’evoluzione della conduttrice Diletta Leotta è tra le conduttrici più amate della tv italiana ma, confrontando le sue foto di ieri e oggi, è chiaro che il suo aspetto sia notevolmente cambiato. Ha ammesso di essersi servita della chirurgia estetica per migliorarsi e di non vergognarsi affatto dei ritocchi a cui ha ricorso.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è la conduttrice sportiva di DAZN diventata una dei volti più amati della tv italiana. Sebbene si sia laureata in giurisprudenza nel 2015 all'Università LUISS di Roma, ha deciso di non proseguire la carriera in campo legislativo. Si è data al mondo dello spettacolo, fin da giovanissima ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, arrivando a debuttare in tv nel 2010 sulla rete locale Antenna Sicilia. Da allora non ha più smesso di avere successo, ha condotto Sanremo ed è spesso è finita al centro del gossip a causa delle sue fiamme, da Daniele Scardina a Can Yaman, con il quale però la storia si è conclusa di recente. Dagli esordi a oggi, però, il suo aspetto è decisamente cambiato: lei stessa in un'intervista di Verissimo ha messo di aver ricorso alla chirurgia estetica.

Diletta Leotta ieri e oggi

Diletta Leotta ha ammesso di essersi rifatta

Diletta Leotta è finita spesso al centro delle polemiche degli haters a causa del suo aspetto estetico considerato poco naturale. Sebbene nei primi anni di carriera avesse sempre smentito ogni tipo di "aiuto esterno", oggi ha ammesso di aver fatto dei ritocchi estetici e di non vergognarsene. Non è però entrata nel dettaglio degli interventi a cui si è sottoposta, quindi non si sa quali sono le parti del corpo o del viso che ha modificato.

Il fisico di Diletta Leotta ieri e oggi

Sulla questione in passato era intervenuto anche il fratello Mirko Manola, che nella vita fa proprio il chirurgo plastico, spiegando che la sorella gli aveva fatto visita in ambulatorio al massimo una volta nella sua vita. Nonostante i ritocchi, Diletta ha deciso di non lasciarsi sopraffare dalle critiche affermando di non trovare i ritocchi e la chirurgia così tanto inaccettabili come in molti credono.

Leggi anche Le foto di Diletta Leotta da bambina

Diletta Leotta ieri e oggi

Da Miss Muretto a presentatrice sportiva Sky e Dazn

Diletta Leotta sta vivendo un periodo particolarmente felice dal punto di vista professionale, è da diversi anni che è sempre sulla cresta dell'onda tra Sky e DAZN, canale su cui ogni settimana segue le partite di serie A più attese. Il ruolo che ricopre le ha permesso anche di "accaparrarsi" un tapiro d'oro a causa dei continui problemi che DAZN sta dando alle sue trasmissioni. Anche se oggi si mostra sempre bellissima e con le curve procaci in primo piano, agli esordi era un tantino diversa.

Era il 2006 quando ha preso parte a Miss Muretto, all'epoca portava i capelli biondi "al naturale", dunque super ricci, e, avendo solo 15 anni, le sue forme non erano ancora del tutto sviluppate. Non a caso sembra essere quasi un'altra persona nelle prime foto della carriera. Col passare del tempo è cresciuta, è diventata più matura e sicura di sé e oggi viene considerata una vera e propria bomba sexy.