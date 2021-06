Damiano David, il frontman dei Maneskin, sta vivendo un momento d'oro della sua vita dal punto di vista professionale: insieme alla band che ha fondato quando era solo un ragazzino ha vinto il Festival di Sanremo e l'European Song Contest 2021, facendosi notare in tutto il mondo grazie alla sua voce potente e al suo stile glamour e genderless. Al di là della musica e degli abiti originali, il cantante ha anche un'altra passione, quella per i tatuaggi. Ne ha moltissimi sparsi su tutto il corpo, ognuno di loro ha un significato profondo e simbolico, basti pensare al fatto che non perde occasione per fare visita al tatuatore di fiducia dopo le esperienze che lo segnano. In quanti, però, sapevano che uno dei disegni è una dedica al padre?

L'omaggio al papà di Damiano

Sul papà di Damiano dei Maneskin non si sa praticamente nulla ma nelle ultime ore è stato lui stesso a mostrare il gesto speciale che ha realizzato appositamente per lui. Ha approfittato della Festa del Papà americana (che viene celebrata nell'ultima domenica di primavera), per immortalare uno dei suoi tatuaggi dedicati alla famiglia. Il cantante ha fotografato in primo piano una maxi farfalla con sotto la scritta "Dad", non si riesce a capire in quale parte del corpo sia impresso ma è chiaro che si tratta di una dedica per il padre. A giudicare dai tratti, sembrerebbe essere un disegno realizzato da un bambino, dunque non si esclude che, così come l'ultimo tattoo che ha fatto sul polpaccio, anche in questo caso si tratti di un personalissimo ricordo dell'infanzia.

in foto: Il tatuaggio a forma di farfalla di Damiano

Damiano David e la passione per i tatuaggi

Il dettaglio che rende lo stile di Damiano David ancora più rock? La passione per i tatuaggi. Se agli esordi aveva solo qualche piccolo disegno impresso con l'inchiostro indelebile sulla pelle, da quando ha raggiunto il successo con i Maneskin ha cominciato a ricoprire gran parte del corpo con disegni e scritte originali. Ha tattoo di ogni tipo, da quello sul gluteo a quello maxi sul petto fino ad arrivare al viso con la corona di spine che ricorda l'iconografia di Gesù. Ad oggi sembra non voler rinunciare a questa sua passione per nessuna ragione al mondo e, dopo ogni successo professionale, non può fare a meno di passare dal suo tatuatore. Quale sarà il prossimo?