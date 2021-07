Damiano David senza trucco: com’è il cantante dei Maneskin “al naturale” Siamo ormai abituati a vedere Damiano dei Maneskin truccato sul palco, tanto che a fare scalpore sono le foto in cui non usa il make-up. Di recente si è mostrato con il viso al naturale sui social, dando prova di essere sempre bellissimo e affascinante in ogni versione.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che il trucco è una cosa per "sole donne"? I tempi sono ormai cambiati, viviamo in un'epoca genderless in cui le differenze tra i sessi si stanno lentamente annullando, soprattutto quando si parla di moda e di universo beauty. Damiano David dei Maneskin è solo una delle tante star che hanno abbracciato uno stile che non conosce confini tra maschile e femminile e sul palco sfoggia con orgoglio gonne, calze a rete, corpetti sgambati, tutine di paillettes e copricapezzoli. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? Il make-up marcato sia sugli occhi che sulla bocca. Di recente, però, non ha avuto paura di mostrarsi "al naturale" sui social, apparendo in una versione decisamente inedita.

Damiano dei Maneskin in versione acqua e sapone

Ci eravamo ormai abituati a vedere Damiano dei Maneskin truccatissimo sul palco monelle ultime ore è riuscito ancora una volta a lasciare senza parole i fan. In una delle foto condivise tra le Stories di Instagram il giovane cantante della band si è immortalato senza neppure un filo di make-up sul viso. Ha detto addio ad eye-liner total black, ombretto smokey-eyes, rossetto scuro, rivelando il suo aspetto acqua e sapone. Certo, sono molte le foto degli esordi in cui non usava il trucco ma, se si guardano tutte le sue ultime apparizioni pubbliche, è chiaro che vederlo "al naturale" non è più così scontato. Non è forse bellissimo e affascinante in ogni versione?

Damiano dei Maneskin senza trucco

La rivoluzione genderless dei Maneskin

Completi total pink, crop top a rete, tacchi alti, collarini in stile bondage: i Maneskin non stanno rivoluzionando solo il mondo della musica ma anche quello della moda, tanto che possono essere considerati a tutti gli effetti il simbolo della rivoluzione genderless. Sarà perché la spensieratezza dei 20 anni gli permette di osare senza paura delle critiche o perché semplicemente se ne fregano delle convenzioni, ma la cosa certa è che hanno annullato le stereotipate differenze tra maschio e femmina, dando vita a fusioni di stile glamour, sofisticate e iper moderne. Vedere Damiano, Ethan e Thomas truccati sul palco non fa scalpore, anzi ad attirare le attenzioni sono piuttosto i loro selfie "al naturale". Insomma, i Maneskin hanno detto addio a ogni tipo di stereotipo e tabù ed è il caso di dire "Era ora"!