Damiano David dei Maneskin viene ormai considerato una vera e propria icona fashion oltre che un talentuoso cantante, ha reso il suo stile glamour e genderless un "marchio di fabbrica", dando prova del fatto che è arrivato il momento di dire addio a stereotipi e distinzioni tra uomo e donna quando si parla di moda. Nelle ultime ore lo ha dimostrato ancora: in occasione della partecipazione al festival svedese Lotta på Liseberg, il frontman e gli altri membri della band hanno seguito il trend dei look total pink. Per esibirsi e per ritirare il disco d'oro che hanno ottenuto nel paese con Zitti e Buoni, Damiano&Co. hanno osato con le loro scelte fashion, apparendo sofisticati e originali in versione coniglietti.

Il look "da coniglietto" di Damiano David

Dopo il corsetto, la gonna a pieghe e il body di paillettes super sgambato, questa volta Damiano David ha osato con i colori. Per esibirsi su uno dei più ambiti palcoscenici svedesi ha seguito la tendenza del total pink, indossando un completo della collezione Primavera/Estate 2021 di MSGM con shorts e giacca in tweed abbinati. Sebbene si tratti di due capi inseriti nella linea femminile del brand, il cantante dei Maneskin li ha sfoggiati con orgoglio, apparendo glamour e sofisticato. Per completare il tutto ha scelto degli anfibi neri con la zeppa portati con i calzini a vista, una cintura-collarino fucsia dal mood bondage e l'immancabile eye-liner sugli occhi. La vera chicca? Le orecchie da coniglietto, che hanno aggiunto un tocco ancora più irriverente all'outfit.

in foto: MSGM collezione Primavera/Estate 2021

I Maneskin seguono la mania dei look rosa

Damiano non è stato il solo a seguire il trend del total pink, anche gli altri Maneskin lo hanno fatto e il risultato è stato super trendy. Thomas ha scelto un completo rosa confetto con pantaloni baggy classici e giacca crop abbinata, Victoria ha preferito un tailleur fucsia con bavero e tasche a contrasto in pink, ha portato il blazer senza reggiseno e non ha rinunciato agli stivali con tacco e plateau. A curare davvero ogni dettaglio dell'outfit, però, è stato Ethan, che ha addirittura coordinato i boxer al completo fucsia con i pantaloni a maxi zampa d'elefante. Tra orecchie da coniglio, zucchero filato e pop-corn, la band ha ancora una volta messo in mostra il suo animo irriverente e soprattutto iper moderno.