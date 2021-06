in foto: Tancredi con Giorgio Armani, Elisa Maino alla sfilata Etro

Dopo un anno di pausa, durante la Settimana della Moda maschile sono riprese le sfilate in presenza con il loro corteo di ospiti vip e celebrità sedute in prima fila. Anche se gli show "fisici" sono stati solo quattro e con un pubblico molto ridotto per via del Covid, le celebrità non sono mancate. Alla sfilata di Giorgio Armani, ad esempio, abbiamo visto Kate Bosworth, Andrew Scott e Tommaso Paradiso, ma non c'erano solo attori di Hollywood e cantanti. I veri protagonisti infatti sono stati gli idoli dei giovanissimi, le star di TikTok e dei talent show. Qualche esempio? Il cantante Tancredi allo show di Armani e la tiktoker Elisa Maino da Etro.

Tancredi alla sfilata di Giorgio Armani

Conclusa l'esperienza di Amici 2021, il cantante Tancredi si gode un'estate di successi: è uscito il suo nuovo singolo Las Vegas e ha partecipato alla Fashion Week come ospite della sfilata di Giorgio Armani. Il suo ingresso non è di certo passato inosservato: il cantante è arrivato a Palazzo Orsini sfrecciando a tutta velocità su un monopattino, tra i flash dei fotografi. Tancredi aveva un ottimo motivo per assistere in prima fila allo show: suo padre è Alberto Cantù Rajnoldi, che da 25 anni lavora nel brand ed è coinvolto direttamente nella progettazione delle collezioni maschili. I due sono molto legati: durante la semifinale di Amici 2021 Tancredi si era commosso parlando proprio del papà, di cui sentiva la mancanza. Alla sfilata di Armani erano presenti moltissime altre star internazionali – da Andrew Scott a Kate Bosworth – e celebrità italiane, come il cantante Diodato e Tommaso Paradiso, ex frontman della band Thegiornalisti.

in foto: Tancredi allo show di Giorgio Armani

Elisa Maino alla sfilata di Etro

Tra i pochi brand a sfilare dal vivo c'era anche Etro. Il parterre della sfilata era molto giovane e radunava cantanti come Aiello (reduce dal Festival di Sanremo), il rapper Ernia, l'attore Gianmarco Saurino e Pietro Turano, celebre per il suo ruolo nella serie cult Skam Italia e attivista LGBTQ+. Anche qui non sono mancati i cantanti usciti dai talent show come Gabriele Esposito, il ballerino di Amici che è stato allievo della scuola nell'edizione 2015-2016. Tutti gli occhi erano puntati però su Elisa Maino, una delle più famose tiktoker italiane, nonché la prima ad avere il profilo verificato, come ha raccontato lei stessa durante l'intervista Google di Fanpage.it. Elisa Maino ormai è una presenza fissa alle sfilate: lo scorso anno ha partecipato agli show di Etro, Blumarine e Maryling. Quest'anno torna da Etro ancora più matura e sofisticata. Ora non resta che aspettare settembre per vedere quali star dei social saranno in prima fila!