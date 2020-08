Smalto sulle unghie degli uomini? Ebbene sì, questo è l'ultimo trend che spopola sui social, star famose e influencer, tra cui Fedez,stanno pubblicando una serie di foto in cui mostrano le loro unghie con lo smalto. Non si tratta solo di unghie con smalto scuro ma di vere e proprie nail art con fiamme colorate, mezze lune, personaggi dei cartoni animati e disegni bicolor. Qualcuno storcerà il naso, in realtà speriamo di no dato che nel 2020 vorremmo trovarci in una società in cui ognuno può vestirsi, truccarsi e adornare il corpo un po' come gli pare. Speriamo dunque che un po' di smalto sulle unghie di un uomo non sconvolga nessuno.

Chi ha detto che un uomo non può decorare le unghie con smalto e nail art? E badate bene, il nuovo trend non interessa solo una fascia di uomini gay: lungi dall'essere una tendenza legata al mondo omosessuale lo smalto spopola sulle unghie di tutti gli uomini. Del resto da anni l'industria cosmetica incassa cifre esorbitanti con il make up maschile e sono in tanti quelli che oggi coprono alcuni difetti sul volto o aggiungono un po' di colorito con fondotinta e blush. Ora arriva anche un dettaglio ancor più vistoso, dato che spesso il make up maschile è decisamente nascosto e invisibile, stiamo appunto parlando delle unghie colorate.

Cristiano Ronaldo e le unghie con lo smalto nero

Pioniere del trend è stato Cristiano Ronaldo che diversi anni fa è apparso diverse volte in pubblico con le unghie ricoperta da smalto nero, anche il cantante Seal da anni usa lo smalto per le unghie e se andiamo ancor più in dietro bisogna considerare anche tutti i cantanti rock da Steven Tayler degli Aerosmith, fino a Mariliyn Manson e Ozzy Osbourne. Tra gli attori di Hollywood gli amanti delle nail art sono Bradi Pitt, Johnny Depp e Jared Leto, anche loro hanno fatto sfoggio di smalto sulle unghie già diversi anni fa. Nel 2016 l'attore Chris Hemsworth sui social pubblicò uno scatto con lo smalto accompagnato da una didascalia in cui spiegava che avrebbe sfoggiato unghie laccate per una buona causa.

Fedez e la nail art con smalto nero e fiamme fluo

Ora una nuova generazione di giovani cantanti e personaggi dello showbiz rompono le barriere, riuscendo a sconfinare e superare le regole non scritte che vogliono le donne truccate e gli uomini no. Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse foto con le unghie in primo piano in cui mostra nail art strong e originali con fiamme fluorescenti in verde su smalto nero o con i personaggi di South Park, ad accompagnare uno degli scatti un messaggio chiaro, diretto e incisivo: "Sii te stesso". Se da una parte la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è divenuta paladina del body poistive combattendo gli stereotipi che vogliono le donne perfette e senza cellulite, il rapper dal canto suo cerca di mandare un messaggio di libertà, spingendo i fan ad essere liberi di esprimersi nel modo che credono più giusto, anche mettendo lo smalto sulle unghie.

Sii te stesso 💅🏻 A post shared by FEDEZ (@fedez) on Jul 19, 2020 at 4:31am PDT

Lo smalto punk di Achille Lauro

Il trend è dunque arrivato anche in Italia e non si limita alle semplice unghie dipinte con smalto scuro, ora ci sono colori, disegni e vere e proprie nail art. Su Instagram ci sono milioni di foto in cui appaiono unghie maschili con i disegni più originali, dalle fiamme ai personaggi dei cartoon, dagli animali alle fantasie geometriche e squadrate. Achille Lauro nell'ultimo periodo ha abbandonato i panni di rapper con treccine pantaloni larghi e sneakers, per sposare uno stile più concettuale e androgino, in cui elementi dello stile femminile si mescolano con quelli dello stile maschile in un continuum libero e gender free.

Anche nei suoi look non manca mai un tocco di smalto, come non manca mai nelle foto di Boss Doms, amico e collega di Lauro, che appare con smalto argentato o total black. Nail art bicolor per Luigi Di Lella, designer di Dsquared2, celebre per aver avuto una relazione amorosa con lo Youtuber e attore Guglielmo Scilla, che sui social mostra le unghie in nero e acquamarina in coordinato con scarpe e calzini.

Tutti questi uomini con lo smalto vi sembrano audaci o eccessivi? I loro look troppo originali? Forse il momento è maturo per lasciar cadere i preconcetti e pensare che ognuno si veste e decora il corpo un po' come gli pare e che una qualunque scelta di stile non sia necessariamente collegata alle preferenze sessuali di ognuno. Del resto si tratta solo di un po' di smalto sulle unghie, che importa se a indossarlo ora sono anche gli uomini e non più solo le donne?