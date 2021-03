Cristina Chiabotto sta per diventare mamma: a circa un anno e mezzo dal matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio è in dolce attesa di una femminuccia. La sua prima figlia dovrebbe arrivare a maggio, come ha raccontato durante un'intervista a Verissimo in cui è apparsa radiosa in un abito premaman color vinaccia. La gravidanza è iniziata in un periodo non facile: l'ex Miss Italia infatti ha avuto il Covid poco dopo aver scoperto di essere incinta. Poi però la gestazione è proseguita serena: ora la Chiabotto mostra orgogliosa e felice il pancino che cresce in una foto su Instagram in cui svela anche il nome della bambina.

La figlia di Cristina Chiabotto si chiamerà Luce Maria

Arrivata quasi al settimo mese di gravidanza, la Chiabotto ha condiviso su Instagram una foto in cui è sdraiata su un prato con una camicia blu aperta sulla pancia, che finalmente si vede bene. E ha approfittato per rivelare il nome della figlia, fino ad oggi rimasto top secret: la bambina si chiamerà Luce Maria. "Non aspettiamo che te", ha scritto nella didascalia. In molti nei commenti fanno notare che il nome somiglia molto a quello scelto da un'altra mamma vip, Belén Rodriguez, per la sua bambina: Luna Marì. A questo punto è ufficiale: il "doppio nome" è la moda del momento per le femminucce in arrivo quest'anno. Non si tratta di una nuova tendenza: Maria, il nome della Madonna, è molto presente nella tradizione italiana sia come primo che secondo nome. In alcune parti d'Italia è utilizzato come secondo nome anche dagli uomini. La novità è l'abbinamento dal forte valore simbolico con Luna o Luce, che simboleggiano gli astri, la positività e quindi un avvenire radioso. Un ottimo auspicio per tutte le future mamme.