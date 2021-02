Cristina Chiabotto sta vivendo un momento magico della sua vita: a circa un anno e mezzo dal matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio aspetta la sua prima figlia ed è più bella e raggiante che mai. L'ex Miss Italia si è lasciata alle spalle la lunga storia d'amore con l'attore Fabio Fulcro, è al fianco del marito che ha ritrovato la serenità, tanto da sentirsi pronta sia per le nozze che per mettere su famiglia. Certo, in un primo momento ha preferito tenere la notizia nascosta, visto che non appena ha scoperto di essere incinta si è ritrovata a combattere contro il Covid-19, ma ora non riesce a contenere la sua gioia. È al sesto mese di gravidanza e il pancino diventa giorno dopo giorno sempre più evidente.

Cristina Chiabotto è raggiante in dolce attesa

Siamo sempre stati abituati a vedere star in formissima durante la gravidanza, tanto che in molti casi il pancione è rimasto quasi "invisibile" fino agli ultimi mesi della dolce attesa. Negli ultimi tempi, però, le cose sono cambiate. Complici i social dove si ha un rapporto più diretto e sincero con i fan, sono moltissime le celebrities che non esitano a rivelare ogni dettaglio della gestazione, dalle ecografie ai piccoli disagi quotidiani, dando così prova di essere delle future mamme "normali". L'ultima ad averlo fatto è stata Cristina Chiabotto, che non ha avuto paura di rispondere ai followers che le hanno chiesto quanti chili ha messo su da quando ha scoperto di essere incinta. Al sesto mese di gravidanza l'ex Miss ha raggiunto i 76 kg, ovvero 7 in più rispetto alla "normalità". Considerando il fatto che a ogni mese di gravidanza si dovrebbe mettere su un kg, Cristina è assolutamente nella norma.

in foto: La foto dell’annuncio della gravidanza

Come si chiamerà la figlia della showgirl

Il dettaglio che i fan non vedono l'ora di scoprire? Il nome della piccola, anche se al momento Cristina preferisce tenere la questione top secret. Sui social ha dichiarato di essere arrivata alla scelta quasi definitiva insieme al marito Marco ma, fatta eccezione per qualche indizio che darà nei prossimi giorni, non dirà nulla fino alla nascita della bimba, solo allora rivelerà il nome e il suo significato. Quando dovrebbe nascere? La Chiabotto uscirà ufficialmente dai conti il prossimo 4 maggio, dunque mancano meno di tre mesi al parto. A questo punto, dunque, non resta he aspettare e ammirarla in una splendida versione premaman su Instagram.