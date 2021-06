Cristina Chiabotto sta vivendo uno dei periodi più magici ed emozionanti della sua vita: lo scorso 7 maggio è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo Luce Maria, la figlia nata dal matrimonio con Marco Roscio. Aveva annunciato di essere incinta alla 25esima settimana di gravidanza e da allora non ha potuto fare a meno di documentare ogni momento della dolce attesa, non esitando a immortalarsi in versione "dea della maternità" con uno splendido pancione in primo piano. Ora si sta godendo i primi giorni dell'estate in compagnia della piccola e, oltre a mostrarsi dolcissima con il passeggino al suo fianco, è anche tornata a indossare il costume, rivelando un'impeccabile silhouette post-parto.

Cristina Chiabotto dopo la gravidanza mostra la silhouette impeccabile

L'estate è cominciata e anche Cristina Chiabotto si è concessa una giornata di mare in compagnia della figlia neonata. Per l'occasione è apparsa più trendy e in forma che mai. A meno di due mesi dal parto di Luce ha indossato il costume, un modello intero in fucsia sgambatissimo, con una scollatura profonda che lascia intravedere il seno generoso e un drappeggio morbido sulla pancia. Nonostante abbia coperto il ventre, è chiaro che vanta già una silhouette invidiabile, tanto che nessuno direbbe che fino a qualche settimana fa affrontava gli ultimi momenti della gravidanza. Nella didascalia ha poi scritto con orgoglio "Prove d’estate", facendo probabilmente riferimento al fato che le vacanze vere e proprie per lei non sono cominciate.

in foto: Cristina Chiabotto a meno di due mesi dal parto

Le star e la remise en forme post-parto

La forma post-parto delle star è una questione che suscita sempre un certo clamore, non a caso ogni volta che una neomamma famosa si mostra in intimo o in costume dopo la gravidanza, fa sempre il giro del web. Se in passato le celebrities riuscivano "miracolosamente" a sfoggiare degli addominali scolpiti a pochissimi giorni dalla nascita dei figli, oggi sono sempre di più coloro che non hanno paura di mettere in mostra la pancetta, le smagliature e le naturali imperfezioni provocate dalla dolce attesa. Certo, a differenza delle mamme "normali", i tempi di recupero dei volti noti rimangono da record ma è evidente che qualcosa si sta smuovendo in tema di body positivity. Quante sono le donne che sognano una silhouette post parto come quella della Chiabotto?