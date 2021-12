Cristiano Karol Russo de Il collegio 6: com’è lo studente fuori dal programma Cristiano Karol Russo è uno dei protagonisti de Il collegio 6. Si definisce un “pettegolo” e non rinuncia mai ai suoi occhiali da vista maxi. In quanti hanno visto una sua foto fuori dal docu-reality? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione fuori dal programma.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il collegio 6 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il collegio è arrivato alla sua sesta edizione e continua a essere tra i reality più seguiti degli ultimi anni. In questa stagione è ambientato nel 1977 e la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni, dove i ragazzi passano le loto giornate tra lezioni, regole ferree e restrizioni. Cristiano Karol Russo è uno dei protagonisti, ha 15 anni e si definisce "un pettegolo con la passione per Barbara D'Urso". In tv siamo abituati a vederlo in divisa scolastica ma in quanti hanno mai visto una sua foto fuori dal programma? Ecco com'è cambiato da quando ha dato il via all'esperienza al docu-reality a oggi.

Chi è Cristiano Karol Russo

Cristiano Karol Russo ha 15 anni, viene da San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è diventato noto per aver preso parte alla sesta edizione de Il collegio. Nel video di presentazione si è definito "pettegolo", un ragazzo con l'animo "da vecchio", che si pone continue domande e che guarda sempre avanti, tanto da aver già scritto il testo per la sua morte. Nonostante sia molto bravo a scuola, la mamma lo ritiene viziato, basti pensare al fatto che ogni giorno gli porta la colazione a letto. Tra le sue passioni c'è Barbara D'Urso, segue i suoi programmi con apprensione e affetto. Non si sa se sia fidanzato o meno, anche spulciando il suo profilo Instagram non si nota nessuna persona con cui ha un legame speciale.

Cristiano Karol Russo prima de Il collegio

Cristiano Karol Russo, la trasformazione a Il collegio 6

Gli studenti de Il collegio sono obbligati a indossare le divise fornite dalla produzione e in tv appaiono solo in camicia, giacca e mocassini. Cristiano Karol Russo non fa eccezione e sugli schermi di Rai 2 si è mostrato sempre elegantissimo in versione "scolastica". Il dettaglio che lo rende un tantino diverso rispetto alla vita reale? Se da un lato non è stato costretto a sottoporsi al tanto temuto taglio di capelli, ha cambiato la montatura degli occhiali, scegliendo sempre un modello maxi ma in total black in pieno stile anni '70.

Con Rebecca Parziale a Il collegio 6

Lo stile di Cristiano Karol Russo

Com'è Cristiano nella vita reale? Basta fare un giro sul suo profilo social per capirlo. Ha lo stile di un comune adolescente, spazia tra giacche di jeans imbottite, maglioni a collo alto, camicie bianche e sneakers. Agli eventi di gala più eleganti rinuncia agli occhiali, mentre, per quanto riguarda i capelli, i ricci non troppo lunghi sono il suo "marchio di fabbrica". Dopo l'esperienza a Il collegio 6 riuscirà a diventare influencer? L'unica cosa certa al momento è che conta oltre 28.000 followers su Instagram (e il numero cresce giorno dopo giorno).