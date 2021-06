Le creme solari per tatuaggi sono delle protezioni solari appositamente formulate per proteggere i tatuaggi dai raggi UVA e UVB, che potrebbero far sbiadire e far perdere l'intensità del colore ai tatuaggi. In spray, in crema o in stick, a differenza delle normali creme solari, le creme solari per tatuaggi contengono schermi fisici e ingredienti mirati a prevenire la disgregazione delle molecole dei pigmenti di inchiostro del tatuaggio, evitando che scolorisca. In più non lasciano aloni chiari e garantiscono un'abbronzatura uniforme anche in prossimità del tatuaggio.

Oggi in commercio è possibile trovare diverse creme per la cura dei tatuaggi e alcune, come la Bepanthenol, andrebbero applicate sempre, soprattutto su i tatuaggi appena fatti perché idratano e leniscono la pelle, aiutandola a guarire. I prodotti più specifici invece, come le creme solari per tatuaggi, devono essere applicati appositamente ogni qual volta ci si espone ai raggi UVA e UVB.

In commercio è possibile trovare diversi tipi di creme solari per tatuaggi: ci sono quelle maggiormente indicate per la protezione di tattoo molto estesi, e altre più adatte a piccole zone del viso come, ad esempio, le sopracciglia tatuate.

Le 12 migliori creme solari per tatuaggi

Oggi diversi marchi producono creme solari specifiche per tatuaggi. Di seguito abbiamo stilato una lista contenente le 12 migliori creme solari per tatuaggi disponibili attualmente su Amazon. Si tratta di prodotti con diversi schermi solari e con diversi fattori di protezione, in stick, in crema o in spray, per soddisfare qualsiasi necessità. Scopriamole insieme!

1. Bepanthenol Tattoo, crema protettiva con Pantenolo

La Bepanthenol Tattoo Crema per Tatuaggi è la soluzione ideale per proteggere e curare un tatuaggio quando non è ancora guarito. Infatti, poiché è preferibile non applicare una crema solare sui tatuaggi appena fatti, questa speciale formulazione con Pantenolo e Pro – vitamina B5, idrata l'epidermide e la aiuta a rigenerarsi dall'interno consentendo un veloce recupero. Offre una protezione pura e delicata in una formula senza conservanti, profumi e coloranti. Crea una barriera protettiva naturale e traspirante che lascia respirare la pelle e forma uno strato protettivo trasparente che non necessita di pulizia.

Pro: è uno dei migliori prodotti in commercio per la cura dei tatuaggi, non solo per il grado di protezione che offre, ma anche perché lenisce ed allevia i fastidiosi pruriti durante la fase di guarigione.

Contro: secondo alcuni clienti che hanno acquistato il prodotto, non ci sono quasi differenze con la versione classica tranne che nel prezzo leggermente più alto.

2. Believa Tattoo, crema solare per tatuaggi 50+

La crema solare per tatuaggi Believa Tatoo è un prodotto formulato specificatamente per la protezione dal sole della pelle tatuata. Questa crema solare agisce infatti prevenendo lo sbiadimento del colore e l’invecchiamento precoce del tatuaggio. Dotata di un fattore di protezione solare 50+ e di un filtro a banda larga offre una protezione immediata dal sole schermando i raggi UVA al 95%. Inoltre, è un prodotto con un buon INCI perché è privo di coloranti e profumi sintetici, paraffine, conservanti, siliconi, parabeni ed emulsionanti PEG. Ideale per tutti i tipi di pelle.

Pro: un prodotto promosso su tutta la linea per quanto riguarda la qualità e la protezione dei tatuaggi, anche dopo un bagno. La crema si spalma facilmente e non lascia residui opachi.

Contro: alcuni clienti avrebbero gradito le istruzioni sulla confezione anche in italiano.

3. Sunny Side, stick solare per sopracciglia tatuate

Sunny Side di Tattoo Defender è una crema solare in stick da 9 ml con un fattore di protezione SPF 50+. Si tratta di una protezione solare con una profumazione naturale anallergica, che protegge i tatuaggi senza lasciare l’alone bianco, senza ungere e macchiare. La sua formulazione è studiata e realizzata in laboratorio certificato ISO 9001-9002, rispettando tutti gli standard qualitativi dei prodotti cosmetici della più alta qualità. Un prodotto sicuro, che consente un’abbronzatura omogenea e contrasta l’azione nociva dei raggi UVA e UVB, preservando la brillantezza dei tatuaggi. I filtri utilizzati sono sia di origine chimica che vegetale.

Pro: il prodotto si stende benissimo e ne basta molto poco, permette un'applicazione precisa, è pratico e maneggevole e quindi ottimo da tenere sempre in borsa per proteggere i tatuaggi più esposti, non solo al mare. Anche la profumazione è stata molto apprezzata.



Contro: pur essendo di ottima qualità, il prezzo rispetto alla quantità per alcuni è elevato, ma si tratta di un prezzo nella media per la categoria di prodotti in stick.

4. Australian Gold Tattoo Stick, protezione solare anti-sbiadimento

Australian Gold Tattoo Stick è una protezione solare per tatuaggi in formato stick che offre un’elevata idratazione e illumina i colori del tatuaggio. Da uno dei marchi leader nel settore delle protezioni solari, ecco un prodotto specifico per i tatuaggi con una protezione SPF 50 dai raggi UV. Si applica facilmente, è trasparente, e mantiene idratata e umida la pelle per far brillare i colori e proteggere dalla dissolvenza e dallo sbiadimento il disegno.

Pro: ha un ottimo rapporto qualità prezzo rispetto a prodotti dello stesso tipo e si applica facilmente, inoltre protegge e dona lucentezza ai tatuaggi.

Contro: alcuni sconsigliano questo formato se si hanno grandi tatuaggi da coprire perché il contenuto è ridotto e potrebbe non essere sufficiente.

5. Equilibra, crema solare per tattoo con Aloe Vera e Vitamina E

La crema solare Tattoo Specialist di Equilibria è l'alleata perfetta per le pelli tatuate. Una protezione solare a base di aloe vera idratante e rinfrescante, unita ad un complesso multifunzionale di olii di acai, frutto della passione, riso e babacu. Fra gli ingredienti ci sono la vitamina E, il burro di karité e l’olio di mandorle dolci che nutrono la pelle, la proteggono e la illuminano. Protegge dai raggi solari e dall’invecchiamento cutaneo, e consente un’abbronzatura sana e naturale. É anche water resistant.

Pro: nella sua formula è contenuto uno speciale complesso filtrante PROSUN-UV Complex, dall'alta fotostabilità, che migliora la durata della protezione garantendo il massimo dle confort e della protezione

Contro: secondo alcuni clienti l'odore sarebbe molto pungente e fastidioso e nel caso in cui entra in contatto con gli occhi li irrita.

6. Tattoolicious, protezione solare per tatuaggi con attivi Bio

La crema solare per tatuaggi in crema di Tattoolicious è un prodotto che protegge il tatuaggio e la pelle tatuata dai raggi UVA-UVB con un fattore SPF 50+. È un prodotto dermatologicamente testato, che oltre a svolgere un’azione anti sbiadimento grazie alla sua formulazione specifica e innovativa, mantiene intatta la bellezza e le linee del tatuaggio. Grazie alla sua formula che combina mirtillo, aloe e calendula, svolge un azione calmante e lenitiva. Il suo punto di forza è quello di non coprire il tatuaggio con antiestetiche patine bianche ma di essere completamente trasparente. Consente, l'esposizione in piena sicurezza oltre che ai raggi solari, anche alle lampade abbronzanti.

Pro: un prodotto sicuro e naturale. Contiene ingredienti da agricoltura biologica e non contiene parabeni, ossido di zinco o derivati dal petrolio. Prodotto in Italia è anche Cruelty Free, cioè non testato su animali.

Contro: il prezzo potrebbe risultare elevato ma non lo è se si considera che gli ingredienti hanno un'alta concentrazione di principi attivi biologici e sono dermatologicamente testati.

7. Tattoo Defender Sunny Side ad assorbimento rapido

Questa crema solare per tatuaggi ad assorbimento rapido di Tattoo Defender è una lozione con fattore di protezione SPF30 o 50, formulata in modo specifico per proteggere i tatuaggi dagli effetti dannosi del sole e delle lampade abbronzanti. Nella formulazione sono presenti anche ingredienti naturali come il Monoi de Tahiti, il succo di Aloe vera, l’estratto di ippocastano e l’estratto di equiseto, insieme all’acido ialuronico, al Pantenolo, le vitamine E ed F e il collagene idrolizzato. Tutti questi attivi consento un’abbronzatura omogenea e assicurano brillantezza e nessuna dissolvenza del colore. Adatta a tutti i tipi di pelle si assorbe facilmente e non crea antiestetici aloni bianchi intorno al tatuaggio garantendo una abbronzatura omogenea.

Pro: la crema ha un assorbimento molto rapido e si stende con facilità senza lasciare aloni o residui appiccicosi, altri punti a favore sono il rapporto qualità prezzo e la profumazione molto delicata e piacevole.

Contro: secondo alcune recensioni la crema risulterebbe poco corposa e molto fluida e per questo non garantirebbe una copertura efficace.

8. TattooMed, protezione solare per tatuaggi per pelli sensibili

La crema Sun Protection di TattooMed è una protezione solare in crema con fattore di protezione solare 25 che offre uno schermo immediato per i tatuaggi dai raggi UVA e UVB. Ideata per pelli sensibili, grazie ai suoi ingredienti come provitamina B5 e vitamina E, evita danni irreparabili come lo scolorimento e l’invecchiamento precoce della pelle. TattooMed Sun Protection deve essere applicato più volte sulla pelle ed è consigliata una seconda applicazione anche dopo il bagno. Non unge e non ingrassa la palle.

Pro: fra tutti i prodotti in commercio è un solare per tatuaggi particolarmente adatto alle pelle sensibili, quindi questo è sicuramente un punto a favore.

Contro: la protezione potrebbe risultare bassa e quindi non ideale per chi ha la pelle molto chiara.

9. Aftertattoo Sun Spray, spray protettivo solare per tatuaggi

Sun Spray di Aftertattoo è uno spray solare ad alto fattore di protezione spf 50+, specifico per proteggere la pelle tatuata. Formulato per contrastare la perdita di lucentezza dei colori e di definizione di linee e contorni a seguito dell'invecchiamento fotoindotto, resistente all'acqua, garantisce una protezione trasparente, alta e duratura, senza ungere la pelle e senza lasciare aloni più chiari dove viene applicata. La protezione è realizzata con particolari filtri fisici micro incapsulati di nuova generazione che consentono una protezione dalle diverse lunghezze d'onda e delle radiazioni solari.

Pro: un prodotto particolarmente apprezzato e consigliato dai professionisti dal tatuaggio. Grazie all’innovativa tecnologia dei filtri micro incapsulati di nuova generazione vengono schermate le radiazioni a bassa lunghezza d'onda quali gli UV ma non la luce visibile quindi ci si assicura un’abbronzatura omogenea e sicura.

Contro: se lasciato aperto, non chiuso adeguatamente o tenuto a testa in giù l'erogatore potrebbe rovinarsi e non distribuire bene il prodotto quindi bisogna fare attenzione e come lo si conserva.

10. PREP, crema solare per tatuaggi con glicerina

La crema solare dermoprotettiva per tatuaggi di PREP ha un fattore di protezione SPF 50+. La crema solare contiene una speciale formulazione, il Tattoo Defence Complex, ovvero un complesso di ingredienti specifici, arricchito con antiossidanti, che impedisce alle radiazioni di raggiungere il tatuaggio proteggendone i colori. È arricchita poi anche con glicerina e vitamina E per un'azione idratante. Inoltre, non contiene parabeni e resiste all'acqua.

Pro: consente un'abbronzatura dorata proteggendo la pelle. La crema crea un vero e proprio strato protettivo che è ideale per le pelli più sensibili e che resiste anche dopo lunghi bagni in acqua.

Contro: non si segnalano problemi relativi a questo prodotto, secondo alcuni clienti sarebbe difficile abbronzarsi, ma basta utilizzare un fattore di protezione più basso.

11. That'so All in One, protezione solare spray waterproof

La protezione solare spray di That'so All in One è una protezione solare per tatuaggi water resistent, molto efficace per evitare l'opacizzazione e lo scolorimento del disegno. Grazie a un mix di oli naturali e ad una combinazione di filtri UVA / UVB, lascia la pelle idratata e luminosa. Contiene olio di avocado e di jojoba che hanno proprietà emollienti e idratanti e sono perfette per pelli secche, disidratate o mature. La vitamina E, invece, previene il foto invecchiamento. La protezione solare inoltre è dotata di una particolare e innovativa tecnologia incrementale, che consente di aumentare il fattore di protezione ad ogni applicazione.

Pro: il punto di forza di questa protezione solare è la tecnologia di protezione incrementale che consente di avere più prodotti in uno e di poter decidere durante il corso della giornata di quanta protezione ha bisogno la nostra pelle.

Contro: alcuni clienti Amazon hanno avuto difficoltà con l'erogatore spray che se non tenuto in posizione verticale corretta può essere complicato da utilizzare.

12. Color Protection di Skin Stories, stick solare protettivo per tatuaggi

La protezione solare Color Protection di Skin Stories è una protezione solare in stick con fattore di protezione SPF 50+. La tecnologia InkGuard è formulata per proteggere i colori dallo sbiadimento, infatti, fra gli ingredienti troviamo berryFlux Vita, Pantenolo e vitamina E che aiutano a preservare i contorni dei disegni dall'aspetto fresco e proteggono l'intensità del colore. Con tollerabilità dermatologicamente testata è adatta a tutti i tipi di pelle. Grazie all'applicatore roll on garantisce facilità , uniformità e precisione di applicazione anche su piccoli dettagli.

Pro: alta protezione solare SPF 50+ con protezione UVA/UVB, assicura protezione dei colori e dei contorni dallo scolorimento e in più è molto facile da distribuire e penetra rapidamente nella pelle.

Contro: non può essere considerato un vero e proprio contro, visto e considerato il rapporto qualità prezzo, ma deve essere applicata dopo ogni lavaggio.

Perché utilizzare una crema solare specifica per tatuaggi?

Utilizzare un prodotto specifico per la protezione solare dei tatuaggi è molto importante. A differenza di un prodotto solare generico, la crema solare per tatuaggi è priva di agenti chimici dannosi per la pelle come ad esempio lanolina o olio, ed è dotata, nella maggior parte dei casi di filtri fisici, che non penetrano nella pelle e non vengono assorbiti.

Si tratta di filtri che creano una vera e propria barriera protettiva che dura più a lungo rispetto ai normali prodotti solari e che sono in grado di non fa passare i raggi ultravioletti, i principali responsabili dello scolorimento dell’inchiostro. Inoltre hanno un'alta concentrazione di sostanze lenitive ed idratanti che evitano la secchezza che potrebbe danneggiare.

Una protezione specifica per tatuaggi è dunque una garanzia per preservare brillanti e definiti i nostri tatuaggi come il primo giorno.

Come scegliere la migliore crema solare per tatuaggi

Qui di seguito abbiamo stilato un pratica guida all’acquisto che ti aiuterà a valutare i parametri più importanti per acquistare la crema solare per tatuaggi più adatta alle tue esigenze.

Fra le cose più importanti da tener presente ci sono il filtro solare, l' INCI, l'impermeabilità, la formula, ed altri.

Ecco una lista di tutte le cose che non devono mai mancare nella tua protezione solare per tattoo.

Filtro solare

Il fattore di protezione solare SFP indica un livello di protezione dai raggi UVB: può andare dai 4 SPF ai 100 SPF e genericamente gli esperti consigliano di non scender mai sotto i 30.

Maggiore è l’SPF maggiore è anche la protezione, ma ci sono alcuni fattori che potrebbero falsare il livello del filtro solare come ad esempio la quantità di crema, l’ora in cui ci si espone al sole, il tipo di pelle, anche la latitudine e il periodo dell’anno fanno la differenza, per questo, è importante riapplicare sempre la crema dopo ogni bagno o dopo ogni 3 o 4 ore, a meno che questa non sia waterproof.

INCI

È importante che le creme solari per tatuaggi contengano ingredienti completamente sicuri per la tua pelle. Nella formulazione infatti è meglio evitare sostanze chimiche che potrebbero rivelarsi dannose per la pelle e il tattoo.

Meglio quindi stare alla larga dai parabeni, dai siliconi e da altre sostanze come gli ftalati. Sono da evitare anche i coloranti e i profumi sintetici, le paraffine,e i conservanti ed emulsionanti PEG.

La cosa migliore è orientarsi su formulazioni che contengono fra gli ingredienti attivi naturali e sostanze antiossidanti, idratanti come l’aloe vera e le vitamine. Sono ottimi ad esempio l’acido ialuronico, il Pantenolo, le vitamine E ed F e il collagene idrolizzato, e altre sostanze come il Monoi de Tahiti, l’estratto di ippocastano e l’estratto di equiseto che consento un’abbronzatura omogenea e assicurano brillantezza e nessuna sbiaditura.

Protezione ad ampio spettro

Altro fattore importante è la protezione ad ampio spettro. La nostra pelle, quando ci esponiamo al sole è sottoposta a diversi tipi di radiazioni luminose, e non è detto che tutti i solari contengano ingredienti in grado di proteggere da entrambi.

La pelle è formata, infatti, da uno strato esterno, noto come epidermide, che subisce l’effetto dai raggi UVB abbronzandosi o scottandosi e da uno strato inferiore, il derma. Questo non viene raggiunto dai raggi UVB ma dai raggi UVA, che sono i responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle.

Se non schermati adeguatamente entrambi questi due tipi di raggi possono essere nocivi per la pelle e per questo una buona protezione solare protegge sia dagli uni che dagli altri. Quando sull’etichetta dei solari si trova scritto “ad ampio spettro” significa che i filtri contenuti assicurano una protezione dagli UVA e dai UVB, ed è dunque completa.

Tipo di filtro

Le protezioni solari possono essere divise in due macro categorie in base al tipo di filtri solari che vi sono contenuti e che possono essere sia fisici che chimici. Per capire se un solare appartiene all'una o all'altra categoria basterà leggere la sezione degli ingredienti, inoltre, le protezioni senza sostanze chimiche lo indicano molto chiaramente sulla confezione.

Quelle che contengono filtri fisici creano una vera e propria barriera fisica sulla pelle mentre quelli chimici vengono assorbiti dalla pelle. I filtri chimici hanno il vantaggio di non lasciare la pelle unta o con aloni ma a differenza di quelli fisici possono contenere anche sostanze che potrebbero nuocere alla pelle una volta assorbiti, come ad esempio l'ossibenzone.

I filtri fisici invece sono attivi appena messi sulla pelle e hanno il vantaggio di causare meno irritazione.

Impermeabilità

Altre requisito fondamentale che deve possedere una crema solare per tatuaggi è l'impermeabilità. Il mare, la sabbia, le docce, possono rendere meno effettivo un prodotto solare e i filtri che in esso sono contenuti.

Per questo, è sempre bene valutare che la crema solare che stiamo acquistando sia impermeabile, almeno per qualche ora. Inoltre, diventa un parametro assolutamente non trascurabile per chi ama fare lunghe nuotate o sport acquatici e non può applicare continuamente la protezione.

Formato

Oggi esistono sul mercato di versi tipi formati di protezione solari per tatuaggi. Ve ne sono in stick, in crema e in spray. Per sapere quale è la formula che fa meglio al caso nostro è importante considerare che quando si hanno tatuaggi estesi è meglio utilizzare una protezione in crema o in lozione, spalmandola con le mani consente infatti di arrivare in tutti i punti e di creare un film protettivo che dura a lungo sulla pelle.

Sui tatuaggi grandi o molto grandi sono sconsigliati gli stick che sarebbe complicato applicare su una zona molto estesa e che di norma contengono pochi ml di prodotto. Gli stick poiché sono molto piccoli e precisi sono ideali per proteggere tatuaggi piccoli, o per prendersi cura delle sopracciglia tatuate, perché permettono di coprire la porzione delle sopracciglia velocemente e uniformemente e in più essendo molto molto poco ingombranti sono adatti ad essere trasportati e ad essere applicati ogni volta che se ne ha la necessità.

Infine, le formule spray vanno bene per i tatuaggi medi ma vanno usate con accortezza perché lo spray non distribuisce uniformemente il prodotto e potrebbe lasciare delle zone meno protette di altre.

Altri consigli per per prendersi cura dei tatuaggi in estate

Proteggere la pelle dai raggi ultravioletti con una protezione solare è essenziale quando si hanno tatuaggi. Quando ci si espone al sole con un tatuaggio, infatti, soprattutto quando è stato fatto da poco e il colore non si è ancora fissato, i raggi UV vengono assorbiti dalla pelle e penetrando nell'epidermide possono rompere le particelle di pigmento di colore e dissolverlo.

Ma cosa fare per evitare che un tatuaggio sbiadisca? Per non far sbiadire un tatuaggio e conservare il colore vivido e brillante come il primo giorno, la prima cosa da fare è sicuramente schermare la pelle con un prodotto specifico, così da evitare opacizzazioni, discromie, e perdita di intensità dell'inchiostro. Ci sono anche altre accortezze alle quali si può ricorrere per preservare i nostri tatuaggi sia immediatamente dopo averli fatti sia quotidianamente, qui sotto ve ne suggeriamo alcuni: