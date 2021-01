La pandemia ha messo "in pausa" la vita di ognuno di noi, costringendoci a rimanere il più possibile a casa per contenere il contagio. Il mondo dello spettacolo è stato tra quelli più colpiti dalla crisi legata al lockdown e fin dallo scorso marzo si è fermato quasi totalmente. Costanza Caracciolo lo sa bene e, complice anche la nascita della seconda figlia Isabel avvenuta in piena quarantena, non sta lavorando praticamente dall'inizio del 2020. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate e per la prima volta dopo la sua esperienza da mamma bis è tornata in uno studio televisivo. Qual è stato il dettaglio che più di tutti l'ha fatta emozionare? Indossare i tacchi a spillo, visto che era da un anno che li aveva riposti nell'armadio, preferendo accessori più comodi.

in foto: Il look di Costanza Caracciolo è di Elisabetta Franchi

Il look dal sapore primaverile di Costanza Caracciolo

Quale migliore occasione del ritorno in tv per sfoggiare un look trendy e sofisticato? È proprio quanto fatto da Costanza Caracciolo che, entusiasta dei nuovi impegni professionali, si è scattata alcune foto in camerino, stando bene attenta a non rivelare quali saranno i programmi tv a cui parteciperà nelle vesti di ospite. In compenso, però, ha rivelato già il look che sfoggerà ed è perfetto per la prossima primavera. L'ex velina si è rivolta all'eleganza di Elisabetta Franchi, scegliendo un suo look sui toni del lilla della collezione Primavera/Estate 2021. Ha abbinato un body-camicia decorato con la stampa a micro morsetto a una romantica gonna in tinta a orma di fiore, un modello a vita alta e con le balze. Quali sono i prezzi dei due capi? Il primo costa 370 euro, il secondo 360 euro.

in foto: Look lilla dal sapore primaverile

Costanza Caracciolo: "Quanto mi mancavano i tacchi"

A fare la differenza, però, sono state le scarpe con il tacco a spillo, ovvero dei décolleté color nude che hanno esaltato le gambe lunghe e snelle. Ad attirare le attenzioni del pubblico non è stato il modello o il prezzo delle calzature, quanto piuttosto la didascalia condivisa da Costanza, che nell'album condiviso sui social ha scritto: "Che bello ragazze! Oggi trucco, parrucco, vestitino adorabile e tacchiiii… quanto mi mancavano!". Sebbene non siano il trionfo della comodità, sono riusciti a renderla davvero entusiasta. Era da mesi che la Caracciolo non lavorava a causa del lockdown e della maternità, cosa che le ha fatto privilegiare look comodi fatti di maxi pull, jeans e scarpe basse. Ora, però, le cose sono cambiate ed è prontissima per tornare in scena: in quanti non vedono l'ora di ammirarla in tv?