Ieri è stata una giornata speciale per Costanza Caracciolo: l'ex velina ha compiuto 31 anni e non potrebbe essere più felice. Nel 2020 è diventata mamma per la seconda volta, il lavoro va a gonfie vele e sul fronte sentimentale ha trovato l'amore al fianco di Bobo Vieri, che da anni è il suo compagno. Certo, la pandemia l'ha costretta a rimanere in casa, rinunciando a un mega party con decine di invitati, ma, nonostante ciò, è riuscita a passare la giornata in modo divertente e piacevole. A farle compagnia, il calciatore e le due figlie Stella e Isabel, che sono stati lieti di aiutarla a spegnere le candeline su una deliziosa torta personalizzata. Le persone care, invece, si sono accontentate di mandarle gli auguri, facendole delle dolcissime dediche social.

La festa casalinga per il compleanno di Costanza Caracciolo

L'ultimo anno è stato difficile un po' per tutti ed è per questo che, quando arriva il proprio compleanno, non si può fare a meno di festeggiarlo con il sorriso, anche se bisogna rimanere a casa a causa della pandemia. Le star non fanno eccezione e sono moltissime quelle che negli ultimi mesi hanno condiviso sui social le immagini dei loro party "domestici".

in foto: Costanza con Bobo Vieri e la figlia Stella

L'ultima ad averlo fatto è stata Costanza Caracciolo che, tra palloncini rosa, composizioni floreali e un pranzo delizioso, si è goduta l'affetto e l'intimità della sua famiglia. Nella didascalia dell'album postato ha raccontato con dolcezza l'evento, dicendo:

Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando. Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in particolar modo oggi che it's my birthday e #iocitengotanto! Nonostante questo brutto periodaccio vi sento tutti super vicini! Grazie a tutta la mia big family e tutti voi amici veri e virtuali! Ps: il voto del pranzo di oggi 25! La mia piccola Isabel invece dormiva (beata lei).

La festa si è conclusa con una maxi torta realizzata da Simona Gusmeroli con panna e fiori rosa personalizzata con la scritta "Coco" e arricchita da alcuni muffin con tanto di candeline rosa. Qual è il significato della scritta? I fan più incalliti sanno bene che si tratta semplicemente del diminutivo di Costanza, il nome con cui parenti e amici più cari la chiamano nella quotidianità.

in foto: La torta personalizzata

Il look casual per il party casalingo

Dimenticate Costanza Caracciolo in tacchi, tubini e abiti da sera, quest'anno ha dovuto festeggiare il compleanno in casa e ha optato per un look casual ma allo stesso tempo super trendy. Ha indossato dei jeans skinny che le hanno fasciato le forme, abbinandolo a un top di pizzo color panna con le maniche lunghe, il girocollo e dei volant sulle spalle.

in foto: Costanza con i jeans, la figlia Stella con la gonna tutù

Per completare il tutto ha scelto dei bracciali d'argento e ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati. Anche per la figlia Stella l'ex velina ha scelto un outfit degno di nota: la piccola si è lasciata immortalare tra le braccia della mamma con indosso un'adorabile gonnellina di tulle rossa in stile tutù e una t-shirt "marinaretta" con le righe orizzontali in bianco e blu. Insomma, Costanza ha seguito la moda cozy ma ci ha aggiunto un tocco sofisticato: in quante prenderanno ispirazione dalla sua scelta di stile per rimanere tra le mura domestiche?