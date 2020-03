Costanza Caracciolo sta vivendo un momento davvero speciale, questa mattina è diventata mamma per la seconda volta, anche se si è ritrovata ad affrontare una gioia tanto forte in un periodo storico davvero difficile. In piena epidemia di Coronavirus, questa mattina l'ex velina è dovuta correre in ospedale per mettere al mondo la piccola Isabel, la secondogenita nata dalla relazione con Christian Vieri. Da oggi Stella, la prima figlia della coppia che qualche mese fa ha compiuto un anno, avrà una sorellina e a dare il lieto annuncio è stato il papà, che sui social ha condiviso il fiocco con il nome della bimba cucito su un cuore bianco, aggiungendo anche delle parole d'amore per la sua Cocò.

Per il momento la neomamma, probabilmente ancora provata dal travaglio, ha preferito non mostrarsi su Instagram ma, nonostante ciò, ci ha tenuto a dedicare il suo primo pensiero a degli amici che l'hanno aiutata e sostenuta durante le ultime settimane di gravidanza, passate in quarantena tra paura e preoccupazione a causa del rischio contagio. La Caracciolo ha condiviso una dolce Stories con una rosa in primo piano, nella cui didascalia ha scritto: "Grazie a voi tutti amici, per la vostra presenza, i vostri messaggi, le vostre chiamate, il vostro affetto e il vostro sostegno. Accanto a me in un momento cos particolare (voi sapete chi siete)", aggiungendo l'hashtag #AndràTuttoBene. La speranza della showgirl? Che presto questo incubo sarà finito, così da avere la possibilità di mostrare alla piccola Isabel quanto può essere meraviglioso il mondo che ci circonda. Non resta dunque che farle gli auguri per questa sua seconda esperienza da mamma.