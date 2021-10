Com’era Kim Kardashian da adolescente? Ecco le foto degli anni del liceo Com’era Kim Kardashian prima di diventare quella che tutti conosciamo oggi per lo stile esuberante e il corpo formoso? Difficilmente si mostra struccata, ma a volte ama condividere scatti appartenenti al suo passato. Quelle da poco pubblicate su Instagram risalgono agli anni del liceo e mostrano una Kim molto diversa!

A cura di Giusy Dente

Lo stile di Kim Kardashian è sempre al centro dell'attenzione. L'imprenditrice e influencer è chiacchieratissima per i suoi look stravaganti ed esagerati, che mettono in evidenza il fisico prorompente che l'ha resa famosissima. In particolare, tutti la conoscono per il suo lato B, che ha una storia particolare. Lei ha sempre smentito di averlo rifatto, dichiarando di avere delle forme abbondanti ma naturali. In passato ha addirittura mostrato una radiografia di quella parte del corpo, per dimostrare l’assenza di silicone. Di recente però i fan hanno notato un cambiamento: il corpo della star si è come ‘ridimensionato' e questo ha acceso di nuovo le polemiche sulla chirurgia, perché quel rimpicciolimento sembrerebbe riconducibile alla rimozione dei famigerati impianti. L'evoluzione dell'aspetto di Kim è palese soprattutto confrontando le foto attuali con quelle di molti anni prima, quando ancora non era famosa.

Kim Kardashian da adolescente

La fama di Kim Kardashian e anche delle sue sorelle è esplosa in concomitanza con la messa in onda dello show televisivo dedicato alla sua famiglia (Al passo con i Kardashian, 2007-2021), una famiglia sicuramente già abbastanza conosciuta, non solo per il tenore di vita e la ricchezza. Kim infatti è figlia di Robert Kardashian, l'avvocato e amico di O.J. Simpson, salito alla ribalta appunto in occasione di quel controverso caso di cronaca, negli anni Novanta.

Com'era Kim Kardashian prima di diventare una famosa modella, influencer e imprenditrice? Lei stessa più volte ha condiviso foto dell'infanzia e dell'adolescenza, che inevitabilmente mostrano una ragazza diversa, più acqua e sapone. Nelle Stories, per fare gli auguri a un'amica ha nuovamente pubblicato degli scatti risalenti agli anni del liceo, il periodo del make up colorato come l'ha definito lei stessa! E infatti sulle palpebre spicca un ombretto azzurro e le sopracciglia sono decisamente meno folte, secondo i dettami di allora.

Nella seconda foto ha un cerchietto con delle roselline tra i capelli e un rossetto molto scuro, di un colore che oggi sfoggia davvero di rado, essendo una fan delle labbra effetto nude. E se c'è una cosa a cui proprio non rinuncia oggi nel make up, è il contouring! Completamente naturale non si è invece mostrata quasi mai: in tutti i selfie è sempre molto truccata, anche se di recente ha messo da parte fondotinta, mascara, matita, terra e cipria per una giusta causa. Si è mostrata in versione acqua e sapone per promuovere la sua linea di abbigliamento: e incredibilmente senza trucco è identica alle foto degli anni del liceo, come se il tempo non fosse mai passato.