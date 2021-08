L’evoluzione del corpo di Kim Kardashian: adesso il lato B sembra più naturale Nelle recenti foto delle vacanze al mare coi figli, Kim Kardashian è apparsa diversa. I follower non hanno potuto fare a meno di notare un look più naturale e una forma diversa del suo famoso lato B, meno abbondante del solito. Qualcuno ha ipotizzato che possa aver fatto ricorso al chirurgo, per togliere le famigerate protesi da lei mai confermate.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian, 2021

Quando si pensa a Kim Kardashian immediatamente si pensa alla caratteristica fisica che più di tutte l’ha resa riconoscibile e inconfondibile in questi ultimi anni: il suo lato B! Addirittura l’influencer anni fa pare lo abbia assicurato per una somma pari a 21 milioni di dollari (18 milioni di euro). L’imprenditrice è in un momento di forte cambiamento: la rottura col marito Kanye West è definitiva ed è stata ormai ufficializzata. I suoi follower però non hanno potuto fare a meno di notare una trasformazione nell’aspetto della loro beniamina, forse collegato proprio a questa nuova fase della sua vita sentimentale e al bisogno di un look più naturale, più vicino a quello del passato. Non a caso, sta condividendo anche diversi scatti di quando era più giovane. Sembra abbia ridotto le dimensioni del suo chiacchierassimo fondoschiena.

Il sedere di Kim Kardashian è rifatto?

Kim è diventata famosa inizialmente per le sue amicizie, tra cui diverse celebrities dello star system come Paris Hilton. La sua fama però è certamente esplosa col il reality interamente dedicato a lei e alla sua famiglia, A Spasso coi Kardashian, che mostrava lo stile di vita di questa famiglia così eccentrica, ricca e sopra le righe, anche in fatto di stile. In particolare la giovane Kim (che all’epoca aveva delle prime edizioni aveva 27 anni) era già solita indossare abiti attillatissimi che ne mettevano in risalto le forme procaci. Fin troppo procaci, da qui l’idea del ritocchino dal chirurgo, con l'applicazione di protesi per ingrandire le dimensioni del lato B. Dal canto suo lei ha sempre smentito di essere andata sotto ai ferri, addirittura mostrando una radiografia di quella parte del corpo, per chiarire in modo inequivocabile l’assenza di silicone o impianti di qualunque tipo. Le voci, però, non si sono mai placate e il corpo dell’influencer ha continuato a destare attenzione fino a oggi.

Kim Kardashian, 2020

Non sempre se ne è parlato in termini edificanti, anzi soprattutto ai tempi della prima gravidanza è stata vittima di un vero e proprio body shaming, a causa dei chili presi durante la gestazione e mantenuti per diverso tempo dopo il parto. Nel podcast We Are Supported By ha spiegato che i media hanno distrutto la sua autostima focalizzandosi in modo dispregiativo sul suo corpo. Anche in quel caso ha smentito impianti o iniezioni al sedere, spiegando di avere semplicemente difficoltà a smaltire i chili di troppo, normalissimi per una donna dopo aver dato alla luce un figlio.

Kim Kardashian, 2018

Le nuove forme di Kim Kardashian

In tempi più recenti, una volta ritrovata la forma fisica ideale ha lavorato molto in termini di tonicità, modellando il corpo in modo ancora più evidente: punto vita strettissimo, gambe snelle, ventre piatto, fianchi generosi. Ora che ha rotto col marito Kanye West si sta godendo dei giorni di vacanza e di relax al mare, ma la sua forma in bikini ha destato nuovi sospetti. Tanti si stanno chiedendo cosa abbia fatto al lato B, che stranamente appare più piccolo del solito.

Kim Kardashian, 2016

"Il suo sedere sembra diverso", "Hai rimpicciolito il sedere?", "Cos'è successo al didietro?”: sono alcuni dei commenti che si leggono sotto le ultime foto di Kim Kardashian, pubblicate su Instagram, dove la star vanta 245 milioni di follower. L’ipotesi è sostenuta da un noto chirurgo plastico londinese, Mark Ho-Asjoe, che a OK! Magazine ha detto: "La differenza principale nel sedere di Kim è il vuoto nella parte superiore rispetto alle sue foto precedenti. Qualcosa è stato rimosso. O le sono stati tolti gli impianti o le sono stati sciolti i filler o ancora ha fatto una liposuzione per ridurre le dimensioni del sedere". Difficile che la Kardashian possa confermare questa versione, non avendo mai ammesso neppure l'ingrandimento!