Come fanno le influencer ad avere così tante borse di lusso? Guardando i post di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis o Giulia Salemi sui social viene spontaneo chiedersi se il loro guardaroba sia senza fondo: ogni giorno sfoggiano una borsa diversa, inclusi modelli con prezzi da capogiro o introvabili sul mercato. Com’è possibile? Ci sono diversi modi, alcuni “svelati” dalle stesse influencer.

A cura di Beatrice Manca

Le influencer di moda su Instagram fanno a gara a sfoggiare outfit sempre nuovi e ricercati, seguendo le ultime tendenze del momento. Anche se riutilizzare gli abiti è una buona abitudine che sta prendendo sempre più piede anche tra le star, guardando i profili Instagram delle celebrità viene spontaneo chiedersi se il loro guardaroba sia senza fondo. Ma soprattutto: come fanno a permettersi tutte quelle it-bag? La risposta più semplice (le comprano) non è del tutto esatta: ci sono altri modi per ottenere le borse più desiderate al mondo e qualche indizio arriva proprio dai profili Instagram delle influencer, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis.

Le influencer comprano ciò che indossano?

Fateci caso: anche quando le star escono in jeans o in tuta, sfoggiano sempre una it-bag al braccio. Quello è il vero status symbol, il dettaglio che fa la differenza: ogni celebrità, conduttrice o influencer ha i suoi modelli preferiti. Ilary Blasi, ad esempio, ha una passione per le borse Chanel, e possiede anche alcuni modelli vintage introvabili nei negozi. Belen ha una vera e propria collezione che vale oltre 50mila euro. Per non parlare di Chiara Ferragni, che ha decine di borse Hermès. Ma sono tutte frutto del loro shopping? In parte sì, ma non tutte: sicuramente hanno una grande disponibilità economica, ma si tratta comunque di cifre che non di rado superano i cinque o anche i diecimila euro. Non è solo il prezzo a renderle esclusive, alcune sono proprio introvabili.

Veronica Ferraro con una borsa Bottega Veneta di Luxury Addicted

Prendiamo le Birkin di Hermès: non basta avere a disposizione quella cifra (parliamo di decine di migliaia di euro) entrare in negozio e scegliere. Bisogna mettersi in lista d'attesa e aspettare: il meccanismo d'acquisto così complesso ne garantisce la rarità, che è alla base del lusso. Non solo: Chanel ha limitato il numero di borse che ogni persona può acquistare ogni anno, rendendole ancora più esclusive. Alcune influencer, specialmente le più note, ricevono le borse in regalo dai brand: ma il regalo e la sponsorizzazione non funzionano allo stesso modo per tutte le case di moda. Hermès, ad esempio, difficilmente distribuirà le sue rarissime Kelly per farle promuovere sui social.

Chiara Ferragni con una borsa di Hermès di Vintega

Da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni, spopola il second hand

Esclusi gli acquisti e i regali da parte delle Maison del lusso, rimane un'altra strada da esplorare: i negozi di second hand di lusso. Giulia De Lellis, per esempio, ha mostrato nelle sue ultime Stories due borse di Fendi ricevute da Luxury Addicted, negozio virtuale basato a Milano specializzato in accessori di lusso. Non è la sola: anche Giulia Salemi e Veronica Ferraro hanno sfoggiato it bag provenient proprio dallo stesso e-shop.

Giulia Salemi con una borsa Fendi di Luxury Addicted

Chiara Ferragni ha recentemente sfoggiato una borsa vintage di Hermès ricevuta da Vintega, una boutique di lusso specializzata in second hand: probabilmente eravate troppo distratti dalla tuta-pigiama rosa e la borsa vi sarà sfuggita, ma l'influencer ha parlato della boutique nelle Stories. Questi casi dimostrano che spesso non sono i brand a omaggiare le star con i loro accessori griffati, ma le boutique e i siti che hanno molto più interesse a promuovere il loro nome sui social. Per tutte le comuni mortali, comunque, è un'ottima idea: comprando vintage si risparmia e si aiuta l'ambiente!