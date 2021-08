Madonna compie 63 anni e scarta in anticipo i regali: rose, cappelli di paglia e borse da migliaia di euro La popstar Madonna sembra aver trovato l’elisir di eterna giovinezza: nelle foto postate sui social appare ben più giovane della sua età, con una pelle levigata e delle trecce bionde che le danno un’aria sbarazzina. Eppure oggi, lunedì 16 luglio, ha spento 63 candeline: ai fan ha mostrato alcuni dei regali ricevuti, tra grandi griffe e gesti romantici.

A cura di Beatrice Manca

La regina della musica pop, Madonna, compie 63 anni e non li dimostra affatto. La cantante di Like A Virgin e Hung Up sembra aver trovato l'elisir di eterna giovinezza: nelle foto postate sui social appare ben più giovane della sua età, con una pelle levigata e delle trecce bionde che le danno un'aria sbarazzina. Eppure oggi, lunedì 16 luglio, ha spento 63 candeline e ha festeggiando mostrando ai fan (in anticipo) alcuni dei regali griffati che ha ricevuto per l'occasione. Su Instagram ha postato alcuni scatti che la vedono intenta a scartare i regali, tra una cascata di monili e mazzi di rose.

I regali di compleanno di Madonna

Il primo regalo mostrato da Madonna su Instagram è una borsa, di cui intravediamo solo un dettaglio: è un modello di pelle rossa con una lavorazione borchiata e una scritta impressa nella pelle. "My crown is in my heart, not on my head". Si tratta di un famoso verso shakespeariano, precisamente tratto dall'opera Enrico VI.

la borsa Burberry di Madonna

La chiusura, con una T e una B intrecciate, ci dà un indizio sul brand: si tratta di un modello di Burberry, precisamente la "TB bag". La versione più simile, senza scritte né borchie è in vendita sul sito alla cifra di 1.690 euro: questa versione ricca di dettagli costa sicuramente molto di più, se non proprio il doppio.

borsa Burberry "TB"

La popstar poi mostra un altro regalo, un cappello in paglia a tesa larga personalizzato con la scritta ammiccante "Hello Boys", cioé: "Ciao ragazzi!". Gli accessori in paglia sono il must di quest'estate: vietato andare in spiaggia senza una borsa in paglia. Sebbene il brand sia sconosciuto, in Italia esistono modelli molto simili creati dal brand cappelli Leontine Vintage.

il cappello in paglia di Madonna

Infine Madonna si è fotografata "immersa" in un gigantesco mazzo di rose rosa e fucsia, forse un altro regalo di compleanno: a giudicare dal romanticismo del gesto possiamo immaginare che provenga da una persona speciale. Che si tratti di Ahlamalik Williams, il ballerino 26 anni che ormai da anni fa coppia fissa con la popstar?