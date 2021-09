Claudia Motta è la nuova Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta è la nuova Miss Mondo Italia 2021. Sarà la 21enne romana, al terzo anno di Università, a volare a Porto Rico per rappresentare il nostro Paese alla finale di Miss Mondo, che si svolgerà il 16 dicembre. “Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi” ha commentato.

A cura di Giusy Dente

Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021

Sarà Claudia Motta a rappresentare l'Italia a Porto Rico, dove il 16 dicembre si svolgerà la finale di Miss World 2021. La 21enne romana si è conquistata la fascia di Miss Mondo Italia 2021, imponendosi sulle altre 25 concorrenti, provenienti da tutte le regioni italiane. La serata si è svolta a Gallipoli e uno dei momenti più intensi è stato quello dell'esibizione di ballo. Il coreografo Lino Perrone ha montato un pezzo interamente in omaggio a Raffaella Carrà. Tutte le miss per l'occasione hanno avuto l'onore di indossare i suoi abiti originali, provenienti dalla collezione privata di Vincenzo Mola e Giovanni Gioia.

Chi è Claudia Motta

Claudia ha 21 anni e vive a Velletri con la sua famiglia. Frequenta il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università La Sapienza di Roma e da anni studia danza classica e contemporanea, sua grande passione assieme ai viaggi. Quella al concorso di bellezza non è stata la prima esperienza per lei, che ha avuto già occasione di cimentarsi come showgirl nel programma Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti.

Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021

"Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi. Proprio per questo, mi ritrovo oggi a gioire di un’altra grandissima soddisfazione nella mia vita breve ma già intensa vita professionale, grande quanto i miei sogni. Portorico mi aspetta, per regalare all’Italia quel successo mai raggiunto, a coronamento di un anno memorabili per i successi tricolori" ha commentato la miss. Con lei sul podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, Lucia La Paglia (Lazio) e Martina Ballardini (Veneto). Erika Mattina, la ragazza attaccata pochi giorni fa sui social, ha guadagnato la fascia speciale Miss Mondo Sport: era stata accusata di aver superato le selezioni ed essere arrivata in finale solo per la sua omosessualità. Claudia Motta, invece, si è aggiudicata anche la fascia speciale Gil Cagnè ad Pablo.

Il motto della 21enne è Memento Audere Semper, che rispecchia la sua fortissima motivazione e il suo desiderio di raggiungere traguardi sempre più grandi. E il titolo di Miss World 2021 sarebbe davvero un traguardo enorme, visto che il nostro Paese non figura tra i vincitori del concorso, in tutta la sua storia. Questo è senza dubbio l'anno dell'Italia, che si è imposta in tantissime competizioni. Sarà la volta buona anche a Porto Rico?