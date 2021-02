L'amore proprio corpo è un percorso lungo e difficile, ma necessario: lo sa bene la modella Chrissy Teigen, 35 anni, che nel giorno di San Valentino ha deciso di postare su Instagram uno scatto nuda davanti allo specchio per mostrare le cicatrici delle operazioni a cui si è sottoposta. Un dettaglio che solitamente si tende a nascondere, ma la modella le sfoggia con orgoglio: il corpo racconta la storia di ognuno di noi, inclusi i momenti più difficili. Insomma, un inno alla body positivity: "Buon San Valentino – ha scritto nella foto – Amate voi stesse! Io ci sono passata…"

in foto: La storia Instagram di Chrissy Teigen allo specchio

Le operazioni di Chrissy Teigen

Lo scorso 3 febbraio Chrissy Teigen ha rivelato via Twitter che si sarebbe sottoposta a un'operazione chirurgica per alleviare i dolori dell'endometriosi, una condizione clinica che causa dolore cronico e può portare problemi di fertilità. Sui social ha raccontato il percorso di guarigione dall'intervento e ha chiesto il supporto di chi c'era già passata. Ma non sono le uniche cicatrici che si vedono nella foto: lo scorso anno la moglie di John Legend ha deciso di rimuovere chirurgicamente le protesi al seno, per tornare a una versione più naturale.

Il San Valentino di Chrissy Teigen e John Legend

La modella è sposata con John Legend: la coppia lo scorso anno ha dovuto affrontare la perdita di un figlio durante la gravidanza e le conseguenze fisiche e psicologiche dell'aborto. Alla vigilia di San Valentino hanno deciso di regalarsi un momento di coppia "in musica": mentre il cantante era in diretta su Instagram, la moglie si è avvicinata al pianoforte e hanno improvvisato un piccolo duetto. Un momento di dolcezza che ha fatto impazzire i fan.