Chrissy Teigen non sta vivendo uno dei periodi migliori della sua vita. Oltre alla preoccupazione legata alla pandemia, qualche mese fa ha avuto un aborto spontaneo. Aspettava il suo terzo figlio dal marito John Legend quando a metà gravidanza è dovuta correre in ospedale a causa di un'emorragia. La diagnosi è stata terribile: avrebbe perso il piccolo che portava in grembo. Fin dal primo momento ha deciso di evitare di chiudersi in se stessa, condividendo il suo strazio sui social, così da dare sostegno a tutte le donne che si sono trovate nella sua stessa situazione. L'evento l'ha segnata così tanto da mandarla in depressione e da spingerla a tatuarsi il nome del bimbo mai nato sul braccio.

Lo straziante post condiviso da Chrissy Teigen

Nonostante siano passati mesi, la modella non ha ancora dimenticato i dramma vissuto, anche perché ne porta ancora i segni sul corpo. Di recente, infatti, ha condiviso alcune Stories in cui ha rivelato di sentisti straziata per il fatto che non potrà avere più figli. Come se non bastasse, ha posato in alcuni selfie con indosso un abito da sera aderentissimo in total white che ha evidenziato il pancione ancora evidente, il simbolo del fatto che ha affrontato una gravidanza, anche se non è andata a buon fine. Nella didascalia ha poi scritto: "Questi siamo io e il mio corpo. Anche se non sono più incinta, ogni volta che mi guardo allo specchio mi ricordo quello che sarebbe potuto essere e non capisco ancora perché mi è capitato questo. È frustrante". Attualmente Chrissy sta seguendo una terapia per superare il dolore ma, grazie alle molte persone care che ha intorno a lei, riesce a mantenere il contatto con la realtà.