Negli ultimi tempi si parla molto di Chrissy Teigen: qualche mese fa aspettava il suo terzo figlio dal marito John Legend ma a metà gravidanza si è ritrovata ad affrontare la terribile esperienza dell'aborto spontaneo, cadendo in depressione dopo aver saputo di aver perso il piccolo che portava in grembo. Nonostante si sia trattato di un dramma, in molti non hanno perso occasione per criticarla, ritenendo che avesse spettacolarizzato il dolore. La verità, però, è ben diversa: parlare pubblicamente della cosa l'ha aiutata a trovare la forza per andare avanti. A sostenerla in un momento tanto duro è stato il marito cantante ed è proprio a lui che ha dedicato il nuovo tatuaggio che si è lasciata imprimere sulla schiena.

Chrissy Teigen, il significato del tatuaggio sulla schiena

La lunga sessione a cui Chrissy Teigen si è sottoposta per realizzare il suo nuovo tattoo è diventata un video condiviso su Instagram. La modella si è mostrata più bella che mai con la schiena nuda, i capelli legati e dei maxi orecchini a cerchio mentre era tra le "grinfie" di Daniel ‘Winter Stone' Stone, uno dei tatuatori più amati dalle celerbities, da Lady Gaga a Sophie Turner, dicendosi anche stranamente a suo agio nonostante il dolore. Cosa si è lasciata imprimere con l'inchiostro indelebile lungo la spina dorsale? La scritta "Ooh Laa", ovvero il titolo della canzone dai versi sexy e infuocati che John Legend le ha dedicato. Così facendo, avrà per sempre sulla pelle un simbolo che le ricorderà tutta la passione travolgente che da sempre contraddistingue il suo rapporto col marito.

Il tattoo che ha dedicato al figlio mai nato

Il tatuaggio "Ooh Laa" non è l'unico disegno indelebile dal significato simbolico che Chrissy si è lasciata imprimere sulla pelle, di recente ha pensato bene di fare qualcosa di speciale in onore del terzo figlio perso a metà gravidanza. Durante il periodo più difficile della sua vita, la modella si è tatuata sul polso la scritta Jack, ovvero il nome che aveva scelto per il piccolo, dando prova del fatto che lo porterà sempre nel suo cuore. È chiaro, dunque, che la Teigen non lascia nulla al caso quando si parla di tattoo: tutto quello che ha scritto e disegnato sulla pelle è legato a qualche esperienza che l'ha segnata. La famiglia, però, rimane sempre il suo punto fermo: mai come negli ultimi mesi ha capito che potrà contare sempre e comunque sul marito.