Chiara Ferragni torna a posare in intimo, la provocazione: “Non sono un mamma regolare, sono cool” Quante volte Chiara Ferragni è stata vittima degli haters per i suoi look sensuali e iper femminili definiti “poco consoni” per una mamma? Nelle ultime ore è tornata a provocare tutti gli indignati, lo ha fatto con una nuova foto in intimo e con un messaggio decisamente ironico che mette a tacere le critiche.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è l'imprenditrice italiana più famosa al mondo: in pochi anni è riuscita a costruire un vero e proprio impero che porta il suo nome e ad oggi riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Sui social documenta ogni momento della sua quotidianità, dando prova del fatto che per lei non esiste solo il lavoro. È legatissima alla famiglia e non per occasione per passare intere giornate con il marito Fedez e con i figli Leone e Vittoria. Nonostante sia una mamma amorevole, presente e premurosa, sono ancora molti gli haters che l'accusano di essere un cattivo genitore per via delle sue scelte di stile definite "troppo audaci" per una madre. Nelle ultime ore, dunque, l'influencer è tornata a provocare gli indignati con sensualità e ironia.

Il selfie in lingerie di Chiara Ferragni

Chi ha detto che una donna che diventa mamma deve rinunciare alla sua innata sensualità? Chiara Ferragni ha più volte dimostrato che non bisogna stravolgere il proprio armadio solo perché si hanno dei figli e sui social non esita a posare in versione iper femminile come ha sempre fatto. Nelle ultime ore, ad esempio, si è scattata uno dei suoi tanto amati selfie allo specchio, nel quale è apparsa meravigliosa in intimo. Ha indossato uno slip di pizzo bianco e il crop top di lana di Jacquemus che rivela l'underboob, diventato ormai uno dei suoi capi preferiti dell'autunno. Così facendo, ha messo in mostra la silhouette da urlo che la contraddistingue a poco più di 6 mesi dal parto della secondogenita Vittoria.

Chiara Ferragni e la lotta contro i tabù sulla vita da mamma

È stato però il messaggio che ha allegato allo scatto che ha attirato le attenzioni del pubblico. Dopo aver fatto clamore con alcune foto in sexy lingerie nera qualche settimana fa, Chiara ha pensato bene di tornare a provocare gli haters e tutti coloro che l'avevano accusata di essere "eccessiva" e "scandalosa" in quella versione perché mamma. Nella didascalia ha infatti scritto: "I’m not a regular mum, I’m a cool mum", ovvero "Non sono una mamma regolare, sono una mamma cool". Insomma, la Ferragni sta portando avanti una vera e propria battaglia contro i tabù e i pregiudizi: è arrivato il momento di capire che le mamme sono delle donne come tutte le altre, non devono adeguarsi a formalità e stereotipi in fatto di stile ma possono e devono continuare a esaltare la loro femminilità come meglio credono.