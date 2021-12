Chiara Ferragni sfoggia il maglione di Natale più originale del 2021: “Sono sulla lista dei cattivi” La tradizione anglosassone dei Christmas Jumper è arrivata anche in Italia. Non poteva resistere Chiara Ferragni, che ha un “messaggio” per Babbo Natale.

A cura di Beatrice Manca

Natale è ormai alle porte e anche quest'anno le star non rinunciano a sfoggiare i Christmas Jumper, i maglioni con renne o abeti che spopolano da qualche anno. La prima a sfoggiarne uno è stata Michelle Hunziker, che ha scelto un maglione arcobaleno, mail più originale della stagione è sicuramente quello di Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale, in vacanza in montagna, ha rinunciato al classico maglione oversize per sfoggiare un top a fascia con cardigan coordinato. Una versione decisamente più glamour e sexy, con un messaggio ‘nascosto' per Babbo Natale.

Chiara Ferragni in Philosophy di Lorenzo Serafini

Il maglione natalizio di Chiara Ferragni

Per festeggiare il successo della serie tv di Amazon Prime Video "The Ferragnez", l'imprenditrice e influencer ha deciso di godersi una breve vacanza in montagna per ricaricarsi in vista delle feste. Niente di meglio quindi che mettere in valigiaun bel maglione pesante da sfoggiare sulla neve: Chiara Ferragni però ha deciso di dare una svolta cool al classico maglione con le renne, sfoggiando un modello firmato Philosophy di Lorenzo Serafini composto da un top a fascia e da un cardigan abbinato, sui toni del bianco e del verde fluo.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Anche se il maglione ha i classici disegni a forma di pacchi regalo e omini di marzapane, un dettaglio ‘nascosto' lo rende decisamente ironico e glamour: il top nasconde la scritta "I'm on the naughty list", cioé: "Sono sulla lista dei cattivi". Il riferimento è alla leggenda di Babbo Natale che osserva i bambini tutto l'anno per poi decidere chi merita o no i regali. Ma a giudicare dai commenti su Instagram, ad incuriosire i fan è stata soprattutto la pancia scoperta: chi andrebbe mai sulla neve con un cardigan aperto e un top a fascia?

Philosophy di Lorenzo Serafini

I Christmas Jumper sono la mania fashion delle star

Da qualche anno anche in Italia impazzano i maglioni natalizi: la tradizione è nata negli Stati Uniti, dove il Christms Jumper era considerato un capo un po' da nerd, da sfoggiare durante i pranzi in famiglia (lo sa bene chi ha visto i film di Bridget Jones!). Adesso invece è diventato l'accessorio must delle star, da sfoggiare magari in versione coordinata con tutta la famiglia. Sono simpatici, colorati e si trovano per tutte le tasche. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale però, comprare un maglione che si indossa un solo giorno non è il massimo: un'alternativa sono i maglioni norvegesi, con trecce e disegni geometrici, da usare tutto l'anno (prossimo Natale incluso!)