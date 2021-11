Michelle Hunziker dà il via alla stagione dei Christmas Jumper: il suo maglione di Natale è arcobaleno I maglioni di Natale sono ormai una tradizione fashion. Quest’anno Michelle Hunziker ha battuto tutti sul tempo, sfoggiando un originale modello multicolor.

A cura di Beatrice Manca

Ormai è ufficiale: siamo entrati nel vivo dell'atmosfera natalizia. Moltissime star hanno addobbato l'albero e la casa ben prima della data convenzionale dell'8 dicembre e ora si vedono già i primi Christmas Jumper, i maglioni con renne o scritte di auguri che si sfoggiano durante le feste in famiglia. Questa tradizione importata dagli Stati Uniti ha rapidamente preso piede anche in Italia, specialmente tra le star, che fanno a gara a sfoggiare modelli con le renne, i fiocchi di neve o scritte di auguri. Quest'anno Michelle Hunziker ha battuto tutti sul tempo, sfoggiando un modello multicolor con una scritta di paillettes: "Happy Holidays!"

Il maglione natalizio di Michelle Hunziker a righe colorate

Michelle Hunziker ha già decorato l'albero di Natale e lo ha mostrato ai fan con un ironico reel su Instagram, in cui finge di "crescere" davanti all'albero addobbato con pigne, bacche e palle oro e argento. "Ho messo insieme tutte le foto che ho fatto davanti all’albero di Natale da quando avevo 12 anni fino ad oggi – ha scritto nella didascalia – guardate che bello!" In realtà la foto è sempre la stessa, semplicemente cambia posizione imitando i video in cui i bambini vengono fotografati ogni anno mentre diventano grandi. Per l'occasione non poteva non sfoggiare un look a tema Natale. La conduttrice ha indossato con qualche settimana di anticipo il suo Christmas sweater, ma in una versione particolare: anziché essere del classico colore rosso o verde scuro, il pullover è in maxi righe colorate, rosa, rosso, celeste e verde prato. A renderlo "festivo" sono le scritte decorate con le paillettes: "Happy Holidays" e "Ho Ho Ho", la tipica espressione di Babbo Natale.

Michelle Hunziker con un maglione natalizio

Christmas Jumper, da tradizione "nerd" a mania delle star

Fino a qualche anno fa, i maglioni natalizi non avevano proprio nulla di modaiolo: erano i classici regali "sfigati" di zie e nonne, da indossare per il pranzo con i parenti. Ricordate la famosa scena di Bridget Jones in cui si presenta al party con un maglione fatto a mano? Ecco, quel genere lì. Da accessorio nerd è diventato un classico: si trovano anche a piccoli prezzi, sono divertenti e fanno subito aria di festa. Non a caso lo scorso anno li abbiamo visti addosso a celebs come Elodie, Chiara Ferragni e Alessandra Amoroso. Anche quest'anno tornano di moda ed è bene giocare d'anticipo: non è mai troppo presto per entrare nello spirito delle feste!