Chiara Ferragni posa nuda con gli anfibi: gli stivali gotici sono il prossimo must-have? Chiara Ferragni non si è mai preoccupata degli hater e non ha paura di mostrare il proprio corpo: nell’ultimo scatto condiviso sui social non indossa nulla a parte le scarpe. Non un modello qualsiasi, ma un paio di stivali goth con suola a carrarmato e placche di metallo: scommettiamo che diventeranno un must?

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni non smette mai di stupire: ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae nuda con indosso solo un paio di anfibi neri dall'aria "gotica". Non è la prima volta che l'influencer si mostra nuda sui social, in barba agli haters che la criticano facendo leva sul suo "ruolo" di moglie e madre (come se una donna sposata non fosse più padrona di esibire il proprio corpo). Stavolta però la foto sembra studiata alla perfezione per lanciare la tendenza scarpe per l'autunno 2021: i combact boots che sfoggia saranno il nuovo must have?

Chiara Ferragni indossa solo un paio di anfibi

Gli anfibi gotici di Chiara Ferragni

Lo scatto condiviso dall'imprenditrice digitale su Instagram prevedibilmente ha sollevato la curiosità del pubblico, raccogliendo moltissimi cuori e commenti in una manciata di minuti. Chiara Ferragni è seduta con le ginocchia al petto e sembra che non indossi nulla a parte gli stivali neri (ma in realtà dalla posizione è impossibile dirlo). Le scarpe che indossa sono un paio di anfibi in pelle nera con un'ispirazione dichiaratamente gotica: suola alta a carro armato, fibbie, placche metalliche sulla suola e sulla parte frontale. I boots con ogni probabilità sono un modello del brand francese "New Rock" e si trovano in vendita sul sito a circa 311 euro.

anfibi New Rock

La passione di Chiara Ferragni per gli anifibi

Sappiamo che gli anfibi sono uno dei modelli più gettonati del momento: la stessa Chiara ne ha di diversi tipi (come i famosi Monolith di Prada) e li sfoggia sia con look più casual sia con abiti femminili, giocando sui contrasti. In occasione della romantica cena sul lago per l'anniversario di matrimonio con Fedez, ad esempio, ha abbinato gli stivali chunky neri a un minidress fucsia acceso. Stavolta però l'influencer ha sfoggiato un modello più "dark" e gotico, lanciando la tendenza: scommettiamo che lo stile goth tornerà di moda quest'inverno?