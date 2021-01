Chiara Ferragni è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez e, sebbene non abbia ancora rivelato il nome scelto, ci tiene a documentare i fan su tutto ciò che riguarda la gravidanza. Nelle ultime ore, sarà perché i cambiamenti ormonali la rendono più emotiva o perché si è ritrovata a rivedere i vecchi album, ma ha condiviso la prima foto scattata a Leone. Oggi siamo abituati a vederlo adorabile con i suoi capelli biondi da angioletto mentre scherza e gioca con la mamma e il papà ma all'epoca era già dolcissimo. Oltre ad aver rivelato di non vedere l'ora di ripetere l'esperienza ancora una volta, la fashion influencer ne ha approfittato per inviare un messaggio di speranza in un periodo storico tanto difficile.

Il messaggio di speranza di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha riaperto la scatola dei ricordi, condividendo sui social la prima foto scatta a Leone. Risale a 10 minuti dopo il parto, è stata realizzata in ospedale e mostra il piccolo rannicchiato in posizione fetale mentre dorme dolcemente con indosso solo un pannolino e un cappellino colorato. La moglie di Fedez ha poi scritto nella didascalia: "Dal momento che sento che tutti noi abbiamo bisogno di un po' di positività in questo mondo e in questo momento, ecco una foto di Leo quando aveva 10 minuti. Non vedo l'ora di provare di nuovo questa esperienza con la bambina". Insomma, il periodo storico che stiamo vivendo è drammatico e difficile ma alla fine la vita riuscirà sempre a trionfare: è proprio questo il messaggio di speranza che la Ferragni ha voluto inviare con questo tenerissimo scatto.

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni

La gravidanza è una delle esperienze più belle che una donna possa provare nella sua vita e, consapevole del fatto che sono molte quelle che, come lei, stanno affrontando la dolce attesa in questo particolare momento storico, Chiara Ferragni ha deciso di parlare apertamente con i fan. Rispetto a quando aspettava Leone nel 2017-18, questa volta nei primi mesi si è sentita stanchissima e ha sofferto di reflusso gastrico, anche se in entrambi i casi non ha mai avuto la nausea. Durante la prima gravidanza, però, una volta arrivata alla 35esima settimana ha avuto un problema con la placenta, cosa che l'ha costretta a rimanere a riposo fino al parto. Ora è entrata nel settimo mese e per il momento non ci sono inconvenienti di questo tipo, dunque non ha esitato a dichiarare: “Spero non ci siano gli stessi problemi della prima gravidanza tra un po’, incrocio le dita. Se mi capiterà la stessa cosa non sarà difficile stare a riposo forzato visto il lockdown”. Quando è prevista la nascita della bambina? Il prossimo marzo, ovvero nello stesso mese in cui papà Fedez debutterà a Sanremo con Francesca Michielin.