Chiara Ferragni lancia il trucco arcobaleno: il make-up da imitare nell’autunno 2021 è multicolor Chi ha detto che con la fine dell’estate bisogna dire addio al trend multicolor? Chiara Ferragni ha dimostrato che si tratta solo di un luogo comune. Sui social ha sfoggiato uno splendido make-up variopinto, lanciando così la tendenza da seguire durante l’autunno 2021.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la regina delle tendenze e, complici i suoi quasi 25 milioni di followers, riesce a dettare legge quando si parla di stile. Nonostante sia rientrata dalle vacanze solo da pochi giorni, è già tornata a lavorare a pieno ritmo e, tra nuovi progetti ed esclusivi servizi fotografici, ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione delle mode che diventeranno gettonatissime durante l'autunno 2021. Dopo il body sgambatissimo e i décolleté di vernice, quale sarà il trend a cui nessuna riuscirà a resistere? Quello dei make-up arcobaleno, perfetti per portare un tocco fresco, variopinto e raggiante alle giornate uggiose della prossima stagione.

Il nuovo make-up colorato di Chiara Ferragni

Chi ha detto che con la fine dell'estate bisogna dire addio ai colori e al trend multicolor? Chiara Ferragni ha dimostrato che la tendenza arcobaleno è perfetta per portare un tocco di allegria alle prime giornate d'autunno. In alcuni shooting fotografici realizzati nelle ultime ore ha sfoggiato sempre dei make-up variopinti e sfumati, lanciando così la moda da seguire durante la prossima stagione. A firmare i suoi look non poteva che essere il truccatore di fiducia Manuele Mameli, che ha proposto la "creazione" multicolor in due versioni: la prima sui toni del verde metallico, viola e giallo, la seconda leggermente più calda con fucsia, smeraldo e oro. Il risultato? Sempre impeccabile e super originale.

Chiara Ferragni col trucco multicolor

Trucco multicolor: a chi sta bene e come realizzarlo

Sebbene a primo impatto sembri una vera e propria impresa realizzare un make-up multicolor, la verità è che c'è bisogno solo di un po' di "allenamento" per raggiungere risultati impeccabili. È adatto a ogni tipo di viso, sta bene sia agli incarnati scuri che a quelli chiari ed è l'ideale per chi non vuole seguire le convenzioni in fatto di stile. Il segreto per realizzarlo è curare la base, usando fondotinta e correttore per nascondere le imperfezioni nella zona del contorno occhi. Meglio non esagerare con il blush, così da potersi focalizzare sugli occhi. Per gli ombretti sarebbe bene alternare strati di colore matte a tonalità shimmer, completando il tutto con dei punti luce sull'attaccatura interna degli occhi e appena al di sotto delle sopracciglia. A questo punto non resta che fare pratica e sbizzarrirsi con le nuance variopinte.