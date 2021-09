Chiara Ferragni inarrestabile: in arrivo la prima linea di lingerie (e la bralette è già un must have) Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per la lingerie e sui social sfoggia sempre completini ricercati e trendy, senza curarsi (giustamente) delle critiche degli hater. L’ultimo reggiseno sfoggiato arriva direttamente dal suo brand: forse ha pensato di creare una linea di lingerie proprio per rispondere ai suoi detrattori…

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni non è solo una delle influencer di moda più seguite al mondo, è anche una brillante imprenditrice. Il suo marchio, Chiara Ferragni Brand, è nato dall'abbigliamento e dalle calzature per poi lanciare linee sempre nuove di borse, accessori, pigiami e perfino una linea per bebé, arrivata giusto in tempo per la nascita della figlia Vittoria (un'eccellente testimonial per caso). L'ultimo arrivo è stato un body sgambato in colori fluo, subito diventato un must have dell'autunno 2021. Per non parlare poi delle moltissime collaborazioni, dalla linea di caffé con Nespresso a quella di prodotti per la scuola firmati Pigna. Cosa mancava? Una linea di lingerie, che infatti è in arrivo. Chiara Ferragni ha pubblicato qualche piccola anticipazione sui social, sfoggiando una bralette nera con un sensuale intreccio di lacci e l'hashtag #comingsoon.

Chiara Ferragni in lingerie nera e jeans

Chiara Ferragni lancia una collezione di lingerie?

Sappiamo che Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per la lingerie e sui social sfoggia sempre completini ricercati e trendy, senza curarsi (giustamente) delle puntuali critiche degli hater. Chissà, forse l'ispirazione per una sua linea è arrivata proprio dai suoi detrattori, che involontariamente hanno fornito un'ottima pubblicità. Fatto sta che da qualche giorno Chiara Ferragni sta lanciando piccoli indizi sul lancio di una linea di lingerie: nelle ultime foto sfoggia un top nero lucido, con un intreccio di listini e un piccolo charm dorato. Sappiamo che è un prodotto del suo brand, ma sul sito non è ancora disponibile: una nuova collezione in arrivo?

Chiara Ferragni indossa una bralette nera del suo brand

La bralette a vista è il must dell'autunno 2021

Chiara Ferragni sa sempre quali sono le tendenze del momento: o le segue o le crea. L'intimo a vista è un trend che ci accompagna da qualche mese: se in estate abbiamo visto reggiseni e bralette scintillanti portati senza nulla sopra, come un top, per l'autunno 2021 l'abbinamento vincente è bralette&blazer oversize, o chiodo in pelle. L'influencer ha indossato il suo top-reggiseno con jeans a vita alta neri dal fit rilassato, con uno strappo sul ginocchio. Poi ha completato il look con una giacca in pelle fucsia sgargiante: il perfetto equilibrio tra ispirazioni punk e femminilità. Il weekend è alle porte e ancora una volta Chiara Ferragni ha la soluzione giusta per i nostri look autunnali.